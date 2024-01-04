Свердловчане могут обменять не пригодившиеся подарки на ценные бумаги

Во второй половине декабря и первой половине января жители крупных российских городов смогут передать на благотворительность не пригодившиеся им подарки в торговых центрах во время праздничного шопинга. В обмен на это дарители получат полезные подарки, например, ценные бумаги (стоимостью до 1 тысячи рублей) — для себя или подарочные сертификаты на ценные бумаги аналогичного номинала — для близких, коллег или друзей. В Екатеринбурге поучаствовать в проекте можно в ТРЦ Мега с 5 по 8 января и в ТРЦ Гринвич Парк с 11 по 14 января.