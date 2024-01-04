Свердловчане могут обменять не пригодившиеся подарки на ценные бумаги

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Во второй половине декабря и первой половине января жители крупных российских городов смогут передать на благотворительность не пригодившиеся им подарки в торговых центрах во время праздничного шопинга. В обмен на это дарители получат полезные подарки, например, ценные бумаги (стоимостью до 1 тысячи рублей) — для себя или подарочные сертификаты на ценные бумаги аналогичного номинала — для близких, коллег или друзей. В Екатеринбурге поучаствовать в проекте можно в ТРЦ Мега с 5 по 8 января и в ТРЦ Гринвич Парк с 11 по 14 января.
Праздничные подарочные сертификаты для близких можно будет получить, назвав представителю контакты тех, кому предназначен подарок. Также в точках обмена и на сайте проекта появится возможность приобрести ценные бумаги как подарок. Благотворительный сбор продлится до 14 января включительно.
Проект дает людям возможность поделиться теплом друг с другом и с теми, кто в этом нуждается, совершив доброе дело непосредственно во время праздничного шоппинга, считают организаторы. Однако вещи для благотворительных целей должны соответствовать критериям фонда «Второе дыхание»:
С каждым годом мы все больше читаем в новостях, как негативно сказывается для планеты эпоха потребления. Но перед каждым новым годом мы верим, что в следующем году таких новостей будет все меньше и меньше. Пока они совсем не исчезнут. Поэтому каждый, кто подходит к выбору подарков близким осознанно и экологично избавляется от ненужных вещей в уходящем году, — делает вклад в новый год. В год, где мир чуточку чище и добрее, — отметила учредитель фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева.
Сдав вещи, свердловчане смогут не только освободить шкафы от ненужного и сделать теплый подарок тем, кто в этом нуждается, но и инвестировать в свое будущее — получив или подарив акцию. А еще каждый участник благотворительного проекта дарит возможность людям по всей России встретить Новый год в том, что нравится, или просто в чем-то теплом.
В праздники люди дарят друг другу большое количество подарков. Хочется, чтобы этот выбор не был мучительным, а люди получали по-настоящему желанные подарки. Когда Дед Мороз перестает приносить подарки, мы понимаем, что авторы чудес для себя и людей вокруг — мы сами. И мы хотим, чтобы эти чудеса приумножались, — пояснил руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов Тинькофф Инвестиций Артем Сухорученков.