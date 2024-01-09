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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Как определить, что автомобиль не готов к зиме

9 января 2024, 19:06
Автоспециалист Владимир Сажин рассказал о том, как определить, что автомобиль не готов к зимним условиям. По его мнению, не все водители обращают должное внимание на подготовку своего авто к холодной погоде.

Часто бывает, что в начале зимы автомобилисты сталкиваются с проблемами, связанными с аккумуляторами и проводами. Это происходит потому, что эти детали уже изношены и требуют замены, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркивает, что следует всегда следить за состоянием автомобиля и проводить регулярное обслуживание. Это особенно важно делать заранее, чтобы быть уверенным, что машина будет работать исправно в самый нужный момент.

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