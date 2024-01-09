Как определить, что автомобиль не готов к зиме

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Часто бывает, что в начале зимы автомобилисты сталкиваются с проблемами, связанными с аккумуляторами и проводами. Это происходит потому, что эти детали уже изношены и требуют замены, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт подчеркивает, что следует всегда следить за состоянием автомобиля и проводить регулярное обслуживание. Это особенно важно делать заранее, чтобы быть уверенным, что машина будет работать исправно в самый нужный момент.