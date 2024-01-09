Стала известна судьба ключевой ставки в 2024 году

В прошлом году Центробанк уже пять раз повышал ключевую ставку, чтобы снизить рост цен. Изначально она составляла 7,5% в январе и достигла 16% в декабре. Однако до желаемого уровня инфляция еще далека. Декабрьские данные показали замедление роста цен до 0,9%, но за год инфляция составила 7,6%, что, по мнению экспертов, может быть недооценено, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».