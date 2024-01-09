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Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Стала известна судьба ключевой ставки в 2024 году

9 января 2024, 19:02
Стало известно, каким образом Центральный банк будет бороться с инфляцией в 2024 году. Экономист Ольга Тарасова считает, что для достижения целевых значений инфляции в 4% ЦБ необходимо повысить ключевую ставку.

В прошлом году Центробанк уже пять раз повышал ключевую ставку, чтобы снизить рост цен. Изначально она составляла 7,5% в январе и достигла 16% в декабре. Однако до желаемого уровня инфляция еще далека. Декабрьские данные показали замедление роста цен до 0,9%, но за год инфляция составила 7,6%, что, по мнению экспертов, может быть недооценено, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ольга Тарасова указала, что ЦБ будет стремиться сдерживать рост цен. Вероятно, для этого Банк России придется в дальнейшем повышать ключевую ставку, увеличивая стоимость кредитов и процентные выплаты по ценным бумагам, а также влияя на стоимость недвижимости, которая является одним из факторов роста инфляции.

Доцент также отметила, что в 2024 году правительство планирует продолжать ужесточение на ипотечном рынке.

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