МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили абонентов Свердловской области на троих

Согласно совсем недавно вышедшему исследованию ИАА TelecomDaily, в целом по России доля абонентов, пользующихся конвергентными услугами (сервисы мобильной и фиксированной связи от одного оператора в одном чеке) среди тех, кто подключен к домашнему широкополосному доступу к интернету (ШПД) и платит за сотовую связь, достигла 31%. Больше всего пользователей конвергента у МТС — 36%, второе место занимает «Билайн» (ПАО «Вымпелком») — 30%, третье — «Ростелеком» вместе с Tele2 — 27% на двоих.