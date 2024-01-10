МТС, «Билайн» и «Ростелеком» поделили абонентов Свердловской области на троих

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Согласно совсем недавно вышедшему исследованию ИАА TelecomDaily, в целом по России доля абонентов, пользующихся конвергентными услугами (сервисы мобильной и фиксированной связи от одного оператора в одном чеке) среди тех, кто подключен к домашнему широкополосному доступу к интернету (ШПД) и платит за сотовую связь, достигла 31%. Больше всего пользователей конвергента у МТС — 36%, второе место занимает «Билайн» (ПАО «Вымпелком») — 30%, третье — «Ростелеком» вместе с Tele2 — 27% на двоих.
Для ряда регионов агентство выпустило расширенную версию этого отчета. В Свердловской области все три лидирующих оператора из общероссийского рейтинга сохранили свои позиции. Как и по России, на первом месте МТС — однако в регионе его доля на 6 п. п. выше, чем в усредненных цифрах по стране. МТС контролирует 42% свердловского рынка, «Билайн» — 29%, «Ростелеком» — 27%. Таким образом, первая тройка удерживает 97% конвергентных абонентов.
Опрос пользователей конвергентных услуг показал, что в их домохозяйствах, помимо ШПД и мобильной связи, как правило, подключена хотя бы одна дополнительная услуга, не всегда входящая в общий пакет.
Самая распространенная из них (и обычно все же включенная в пакет) — это платное телевидение. Его доля среди дополнительных сервисов МТС — 88%, «Билайн» — 82%, «Ростелеком» — 81%. Вторая по популярности допуслуга — онлайн-кинотеатры. Здесь рынок МТС — 69%, «Ростелеком» — 52%, а «Билайн» — 32%.
Респонденты также отмечали фиксированную телефонию и другие услуги, помимо конвергентных, — например, видеонаблюдение. По количеству допуслуг лидирует «Ростелеком», у которого абоненты назвали четыре дополнительного сервиса. На втором месте МТС и «Билайн» — с тремя допуслугами.
Отметим, в октябре 2023 года эксперты агентства TelecomDaily завершили масштабное онлайн-анкетирование. Участие в нем приняли более тысячи респондентов, подтвердивших, что они одновременно пользуются фиксированной и мобильной связью. Для сбора данных применялась панель, система отбора в которой соответствует профессиональным нормам и стандартам ESOMAR. Максимальная погрешность измерения не превышает 5% (с доверительной вероятностью 0,95).