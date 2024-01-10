Однако у этой альтернативы есть некоторые сложности, связанные с разведением коз. Одна из проблем заключается в том, что козы не срезают траву, а выдергивают ее. Поэтому на местах, где проходят козы, не растет трава. Корея не имеет возможности выращивать достаточное количество коз для удовлетворения потребностей страны. На территории страны в 100 тысяч квадратных метров насчитывается 52 миллиона человек. Единственный способ организовать козоводство — покупать козлятину за границей или заниматься козоводством на землях, приобретенных за пределами страны.