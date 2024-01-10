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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Российская козлятина станет альтернативой собачьему мясу в Южной Корее

10 января 2024, 06:29
Социальное исследование, проведенное корейским изданием Korean Herald, показало, что 93,4% южнокорейцев не собираются есть мясо собак. Годом ранее эта цифра составляла 88,6%. Однако, остается определенный процент людей, которые не хотят отказываться от национальной традиции.

Последние время в Южной Корее стало популярным потребление козлятины. Говорят, что при правильной готовке она очень напоминает собачье мясо. В связи с этим появилось много ресторанов, где подают козлятину. Те, кто привыкли есть собачье мясо, могут перейти на козлятину. Об этом рассказал Евгений Евгеньевич Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН, в интервью RuNews24.ru.

Однако у этой альтернативы есть некоторые сложности, связанные с разведением коз. Одна из проблем заключается в том, что козы не срезают траву, а выдергивают ее. Поэтому на местах, где проходят козы, не растет трава. Корея не имеет возможности выращивать достаточное количество коз для удовлетворения потребностей страны. На территории страны в 100 тысяч квадратных метров насчитывается 52 миллиона человек. Единственный способ организовать козоводство — покупать козлятину за границей или заниматься козоводством на землях, приобретенных за пределами страны.

Евгений Ким предложил решение для южнокорейцев, которое также будет выгодным для России. Например, можно развивать козоводство на неиспользуемых сельскохозяйственных территориях. Молоко можно использовать для собственного потребления и производства сыра, а мясо — предоставлять корейцам.

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