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Школьник из Югры награждён медалью МЧС

Школьник из Югры награждён медалью МЧС

10 января 2024, 18:21
Фото: 1MI
Девятилетний школьник из Югры получил медаль МЧС за спасение жизней при пожаре, когда он самостоятельно потушил горящую дверь в своем доме и вызвал спасателей.

Школьник из Югры, который еще не достиг десятилетнего возраста, получил награду от МЧС за свою отвагу и смелость, пишет zabnews.ru.

Мальчик проявил мужество в критической ситуации и спас как свою, так и чужую жизнь. Ему вручили медаль «За содружество во имя спасения» за тушение пожара, который возник в одном из домов в квартале Молодежный. Ребенок почувствовал запах дыма и увидел горящую дверь. Он понял, что оставаться в помещении небезопасно. Тогда мальчик решил использовать огнетушитель, чтобы потушить огонь.

После этого он спустился на балкон и дождался прибытия спасателей. Благодаря его отваге и быстрому реагированию огонь не смог распространиться внутрь здания и навредить других жильцам многоэтажки.

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