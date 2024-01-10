Школьник из Югры награждён медалью МЧС

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Школьник из Югры, который еще не достиг десятилетнего возраста, получил награду от МЧС за свою отвагу и смелость, пишет zabnews.ru.
Мальчик проявил мужество в критической ситуации и спас как свою, так и чужую жизнь. Ему вручили медаль «За содружество во имя спасения» за тушение пожара, который возник в одном из домов в квартале Молодежный. Ребенок почувствовал запах дыма и увидел горящую дверь. Он понял, что оставаться в помещении небезопасно. Тогда мальчик решил использовать огнетушитель, чтобы потушить огонь.
После этого он спустился на балкон и дождался прибытия спасателей. Благодаря его отваге и быстрому реагированию огонь не смог распространиться внутрь здания и навредить других жильцам многоэтажки.