Защита Белых подала апелляционную жалобу по приговору

В декабре прошлого года суд оправдал экс-губернатора Кировской области по первому эпизоду, связанному с превышением полномочий. Однако, по второму эпизоду, который касается злоупотребления полномочиями, ему было назначено 2,5 года лишения свободы. Тем не менее, данный эпизод уже не подлежит уголовной ответственности в связи с истечением срока исковой давности, и бывший чиновник был освобожден от наказания.