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Защита Белых подала апелляционную жалобу по приговору

Защита Белых подала апелляционную жалобу по приговору

10 января 2024, 13:39
Фото: Midjourney
Защита экс-губернатора Кировской области подала апелляционную жалобу на приговор, оправдавший его по одному эпизоду и назначивший лишение свободы по другому, несмотря на то, что срок исковой давности по этому эпизоду истек, и сам Белых выразил недовольство решением суда.

Адвокат Андрей Грохотов подал апелляционную жалобу на приговор Никиты Белых, пишет newsler.ru.

В декабре прошлого года суд оправдал экс-губернатора Кировской области по первому эпизоду, связанному с превышением полномочий. Однако, по второму эпизоду, который касается злоупотребления полномочиями, ему было назначено 2,5 года лишения свободы. Тем не менее, данный эпизод уже не подлежит уголовной ответственности в связи с истечением срока исковой давности, и бывший чиновник был освобожден от наказания.

Поскольку в одном из эпизодов Белого признали виновным, защита подала апелляцию. Сам Никита Юрьевич также выразил несогласие с решением суда сразу после приговора.

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