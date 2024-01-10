Защита Белых подала апелляционную жалобу по приговору

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Адвокат Андрей Грохотов подал апелляционную жалобу на приговор Никиты Белых, пишет newsler.ru.
В декабре прошлого года суд оправдал экс-губернатора Кировской области по первому эпизоду, связанному с превышением полномочий. Однако, по второму эпизоду, который касается злоупотребления полномочиями, ему было назначено 2,5 года лишения свободы. Тем не менее, данный эпизод уже не подлежит уголовной ответственности в связи с истечением срока исковой давности, и бывший чиновник был освобожден от наказания.
Поскольку в одном из эпизодов Белого признали виновным, защита подала апелляцию. Сам Никита Юрьевич также выразил несогласие с решением суда сразу после приговора.