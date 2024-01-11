Фарфоровая выставка и кавер-концерт: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Новогодние каникулы закончились, но в запасе остался еще один праздник — Старый новый год. Отмечать его можно как угодно — написать еще одно письмо Деду Морозу, сходить на мастер-класс по батику или оторваться под любимую музыку. Выбирайте себе занятие по душе из культобзора TagilCity.ru.

∟ Акция «Новогоднее чудо» 6+ ∟ Экскурсия по выставке «Прелести бытия галантного века» 6+ ∟ Творческая встреча с художником 12+ ∟ Клуб для женщин «Штучки без цензуры» 16+ ∟ Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку» 12+ ∟ «Письмо Деду Морозу» 6+ ∟ Концерт группы «Сказки Band» 16+ ∟ Выставка арт-мастерской «Художник с нуля» 12+ ∟ Мастер-класс «Северное сияние» 12+ ∟ Экскурсия «Кухня 19 века» 12+ ∟ Спектакли