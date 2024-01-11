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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Фарфоровая выставка и кавер-концерт: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

Фарфоровая выставка и кавер-концерт: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле

11 января 2024, 06:49
Фото: 1MI
Новогодние каникулы закончились, но в запасе остался еще один праздник — Старый новый год. Отмечать его можно как угодно — написать еще одно письмо Деду Морозу, сходить на мастер-класс по батику или оторваться под любимую музыку. Выбирайте себе занятие по душе из культобзора TagilCity.ru.

Акция «Новогоднее чудо» 6+

Библиотека на Гальянке приглашает принять участие в новогодней акции. Для этого нужно взять книгу для чтения домой, ответить на вопросы новогодней викторины и выбрать приз.

Когда: 13 января с 11:00 до 18:00.

Где: библиотека № 18, Черноисточинское шоссе 49а.

Фото: 1MI

Экскурсия по выставке «Прелести бытия галантного века» 6+

Экспонаты выставки состоят из частной коллекции фарфоровых статуэток западноевропейского производства второй половины XX века. Дамы и кавалеры, пастухи и пастушки, аллегории, сцены музицирования, уроков пения, бесед, свиданий и, конечно, признаний в любви и многое другое, что было модным в Европе на заре появления фарфора.

Когда: 13 января в 15:00.

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.

Фото: 1MI

Творческая встреча с художником 12+

Тагильский художник Максим Якушенок расскажет о своей выставке «Когда звезды сходятся», в которой представлены вариации звездных знамений и знаков. При этом автор оставляет за собой право интерпретации и предлагает зрителям вглядеться в формы звезд самостоятельно и поискать среди них те, что найдут внутренний отклик.

Когда: 13 января в 16:00.

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4.

Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Клуб для женщин «Штучки без цензуры» 16+

Организаторы предлагают всем желающим женщинам поучаствовать в новогоднем миксе по старому стилю. На мероприятии расскажут про историю праздника — традиции, приметы, гадания, проведут мастер-класс, а также прозвучат русские романсы.

Когда: 13 января в 14:00.

Где: ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе 39.

Фото: Midjourney

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку» 12+

На мастер-классе Ольги Бастриковой участники узнают тонкости создания лоскутного блока «изба», увидят варианты комбинирования отдельных элементов. У каждого будет возможность попробовать сшить блок и оформить накидку на стул или салфетку на стол.

Когда: 13 января в 15:00.

Где: выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина 1.

Фото: Midjourney

«Письмо Деду Морозу» 6+

По традиции в России Новый год встречают дважды, по новому и затем старому стилю. Участников приглашают написать письмо Деду Морозу на Старый Новый год, пером и каллиграфическим почерком.

Когда: 13 января в 13:00.

Где: Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6.

Фото: Midjourney

Концерт группы «Сказки Band» 16+

В репертуаре коллектива кавер-версии хитов российской и зарубежной эстрады. В их исполнении можно услышать неожиданные аранжировки известных песен.

Когда: 13 января в 20:00.

Где: бар «Гора», ул. Огаркова, 2.

Фото: 1MI

Выставка арт-мастерской «Художник с нуля» 12+

Из первых уст зрители услышат интереснейшие истории о том, как провизор, логист, госслужащий, юрист, студент, врач раскрыли в себе творческую грань личности и стали сами писать картины. Здесь же будут представлены их работы. Также на выставке пройдет концерт живой музыки саксофонов от шоу-дуэта GOLDEN.

Когда: 14 января с 14:00.

Где: креативное пространство «Самородок», пр. Мира 49.

Фото: 1MI

Мастер-класс «Северное сияние» 12+

Искусство росписи на тканях набирает большую популярность в кругах творцов и рукодельниц. На встрече участники познакомятся с историей техники «батик» и попробуют изобразить самое красивое явление зимы.

Когда: 14 января в 15:00.

Где: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4.

Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Экскурсия «Кухня 19 века» 12+

Во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем потчевали в господских домах в канун различных праздников? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на занимательной экскурсии о русских традициях и застольной культуре XIX века.

Когда: 14 января в 13:00.

Где: музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.

Фото: 1MI

Спектакли

Нижнетагильский драматический театр 12 января в 18:00 покажет детективный спектакль «Мышеловка» (16+), 13 января в 17:00 — лирическую комедию «Безымянная Звезда» (12+), 14 января в 12:00 — детскую постановку «Принцесса и горошина» (6+), в 17:00 — юмористическую постановку «Как живой» (16+).

Где: Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33.

Сцена из спектакля «Безымянная Звезда»Сцена из спектакля «Безымянная Звезда»
Сцена из спектакля «Безымянная Звезда»
Фото: Нижнетагильский драматический театр
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