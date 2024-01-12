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Китай, Макао и ОАЭ: где отдыхали жители Свердловской области в новогодние праздники

Китай, Макао и ОАЭ: где отдыхали жители Свердловской области в новогодние праздники

12 января 2024, 12:52
Фото: Freepik
В новогодние праздники 2024 года за рубеж выехало на 15% больше свердловчан по сравнению с прошлыми зимними каникулами. Жители Свердловской области все чаще стали выбирать для поездок Китай — количество посетивших страну увеличилось более чем в 20 раз. Такие данные предоставили аналитики МегаФона.

В минувшие зимние каникулы за границу выехало на 15% больше жителей Свердловской области по сравнению с прошлогодним периодом. Одним из любимых направлений для таких поездок стал Китай. Однако большой интерес у свердловчан вызывают и африканские страны, сообщили специалисты МегаФона, основываясь на обезличенных данных абонентов в роуминге.

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. Жители региона стали посещать не только Китай, но и его выделенные островные территории — Гонконг и Макао. Новые точки для путешествий появились, когда Поднебесная открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введенных на волне пандемии коронавируса. Помимо этого, почти в 3 раза вырос турпоток на Шри-Ланку.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Египет — рост составил 74% — и Маврикий, куда в новогодние праздники приехало в 16 раз больше свердловчан. Не угасает интерес жителей Среднего Урала к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось на 46% больше туристов, чем в прошлом году, в Иран — на 84%. Турпоток в Саудовскую Аравию вырос на 47%.

Отметим, среди стран, популярных на зимних каникулах, оказались Малайзия, Монголия, Перу, Аргентина, Бразилия и Тунис. В общей сложности за новогодние праздники свердловчане посетили порядка 90 стран мира.

#Общество#Свердловская область#Новогодние праздники#Туристы#Китай#Путешествия#Африка#Каникулы#Новогодние каникулы#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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