Китай, Макао и ОАЭ: где отдыхали жители Свердловской области в новогодние праздники

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. Жители региона стали посещать не только Китай, но и его выделенные островные территории — Гонконг и Макао. Новые точки для путешествий появились, когда Поднебесная открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введенных на волне пандемии коронавируса. Помимо этого, почти в 3 раза вырос турпоток на Шри-Ланку.