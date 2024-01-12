В России предложили сделать Старый Новый год выходным днем

Традиционно в России Старый Новый год отмечается 14 января. История этого праздника началась в 1699 году, когда император Петр I перенес начало года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Отмечать Старый Новый год начали с введения григорианского календаря в 1918 году, после чего 1 января стало соответствовать 14 января.