В России предложили сделать Старый Новый год выходным днем

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
«Это даст возможность поддержать людей, предоставив им возможность „разгрузиться“ перед началом рабочей недели, а также создаст дополнительный день для дачников, чтобы они могли посетить свои участки перед традиционными морозами, связанными с крещенскими днями», — отметил Чаплин.
По мнению депутата, Старый Новый год является важным праздником для граждан РФ, поскольку в этот день они устраивают семейные ужины и приглашают гостей. Политик отметил, что более половины россиян привыкли проводить Старый Новый год на дачах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Традиционно в России Старый Новый год отмечается 14 января. История этого праздника началась в 1699 году, когда император Петр I перенес начало года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Отмечать Старый Новый год начали с введения григорианского календаря в 1918 году, после чего 1 января стало соответствовать 14 января.