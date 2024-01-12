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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В России предложили сделать Старый Новый год выходным днем

12 января 2024, 13:20
Член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин предложил инициативу сделать выходным днем на Старый Новый год. В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что подобная мера поможет россиянам расслабиться перед трудовой неделей и поехать на дачу.

«Это даст возможность поддержать людей, предоставив им возможность „разгрузиться“ перед началом рабочей недели, а также создаст дополнительный день для дачников, чтобы они могли посетить свои участки перед традиционными морозами, связанными с крещенскими днями», — отметил Чаплин.

По мнению депутата, Старый Новый год является важным праздником для граждан РФ, поскольку в этот день они устраивают семейные ужины и приглашают гостей. Политик отметил, что более половины россиян привыкли проводить Старый Новый год на дачах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Традиционно в России Старый Новый год отмечается 14 января. История этого праздника началась в 1699 году, когда император Петр I перенес начало года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Отмечать Старый Новый год начали с введения григорианского календаря в 1918 году, после чего 1 января стало соответствовать 14 января.

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