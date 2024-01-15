Wildberries по-прежнему не могут найти 12 сотрудников сгоревшего склада

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
NEWS удалось выяснить это в пресс-службе маркетплейса. Также стало известно, что за последние часы в компании разыскали еще четверых сотрудников. Wildberries напоминают: на горячую линию для родственников можно звонить круглосуточно.
Пропавших без вести среди работников склада сейчас нет. Сегодня первый день компенсационных выплат продавцам, чей товар был уничтожен пожаром. Заказы покупателей принимают и доставляют в штатном режиме, в том числе, в Санкт-Петербурге.
После пожара руководство Wildberries сумело оперативно перестроить логистические цепочки и перенаправить поток товаров, который замыкался в Северной столице, в другие населенные пункты. В компании предпринимают множество усилий, чтобы своевременно доставить клиентам заказы.
Ни одна единица транспорта не пострадала при пожаре.