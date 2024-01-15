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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Wildberries по-прежнему не могут найти 12 сотрудников сгоревшего склада

Wildberries по-прежнему не могут найти 12 сотрудников сгоревшего склада

15 января 2024, 14:32
Фото: 1MI
Судьба 12 работников склада, сгоревшего в петербургском поселке Шушары, продолжает оставаться неизвестной.

NEWS удалось выяснить это в пресс-службе маркетплейса. Также стало известно, что за последние часы в компании разыскали еще четверых сотрудников. Wildberries напоминают: на горячую линию для родственников можно звонить круглосуточно.

Пропавших без вести среди работников склада сейчас нет. Сегодня первый день компенсационных выплат продавцам, чей товар был уничтожен пожаром. Заказы покупателей принимают и доставляют в штатном режиме, в том числе, в Санкт-Петербурге.

После пожара руководство Wildberries сумело оперативно перестроить логистические цепочки и перенаправить поток товаров, который замыкался в Северной столице, в другие населенные пункты. В компании предпринимают множество усилий, чтобы своевременно доставить клиентам заказы.

Ни одна единица транспорта не пострадала при пожаре.

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