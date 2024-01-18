Российские ученые создали сплав, позволяющий быстро охлаждать объекты в холодильниках

Информация о новом сплаве, созданном учеными из России и других стран, была опубликована пресс-службой Российского научного фонда (РНФ). Этот сплав состоит из никеля, марганца, олова и меди и обладает способностью активно поглощать тепло и охлаждать окружающую среду.