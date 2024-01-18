Российские ученые создали сплав, позволяющий быстро охлаждать объекты в холодильниках

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:35
Предлагается использовать этот сплав в холодильных системах, работающих на газовых хладагентах, для повышения эффективности и скорости их работы, пишет ИА RuNews24.ru.
Как пояснил Адлер Гамзатов, ведущий научный сотрудник Института физики Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, данный метод позволяет охлаждать объекты на 13 градусов Цельсия всего за 0,1 секунды. Это заметно превосходит текущие показатели. Например, охлаждение во фреоновых холодильных системах на 1,8°С требует около одной минуты.
Этот новый сплав демонстрирует активное взаимодействие с магнитными полями в диапазоне от -20°С до +10°С.
Ученые уверены, что использование этого сплава повысит эффективность работы как домашних холодильников, так и других систем охлаждения, использующих традиционные газовые хладагенты.
Кроме того, никель-марганцево-оловяно-медный сплав сделает холодильные системы более экологичными.