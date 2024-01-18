tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Российские ученые создали сплав, позволяющий быстро охлаждать объекты в холодильниках

18 января 2024, 06:29
Информация о новом сплаве, созданном учеными из России и других стран, была опубликована пресс-службой Российского научного фонда (РНФ). Этот сплав состоит из никеля, марганца, олова и меди и обладает способностью активно поглощать тепло и охлаждать окружающую среду.

Предлагается использовать этот сплав в холодильных системах, работающих на газовых хладагентах, для повышения эффективности и скорости их работы, пишет ИА RuNews24.ru.

Как пояснил Адлер Гамзатов, ведущий научный сотрудник Института физики Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, данный метод позволяет охлаждать объекты на 13 градусов Цельсия всего за 0,1 секунды. Это заметно превосходит текущие показатели. Например, охлаждение во фреоновых холодильных системах на 1,8°С требует около одной минуты.

Этот новый сплав демонстрирует активное взаимодействие с магнитными полями в диапазоне от -20°С до +10°С.

Ученые уверены, что использование этого сплава повысит эффективность работы как домашних холодильников, так и других систем охлаждения, использующих традиционные газовые хладагенты.

Кроме того, никель-марганцево-оловяно-медный сплав сделает холодильные системы более экологичными.

Подпишитесь
На одном из пустырей Вагонки в Нижнем Тагиле появятся новые жилые дома
Вчера, 12:13
Как правильно окунаться на Крещение. Советы новичкам от бывалого «моржа»
16 января, 12:10
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
Вчера, 11:37
Жители Нижнего Тагила решили пожаловаться Путину из-за строительства исправцентра
Вчера, 14:51
В Свердловской области к 90-летию региона пройдет розыгрыш автомобилей и квартир
Вчера, 15:28
Бачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:03