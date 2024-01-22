Биологи нашли способ возобновить рост зубов

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Молекулярные биологи из университета Плимута провели исследования и выяснили, что причина заключается в стволовых клетках, которые находятся в зубах человека, пишет ИА RuNews24.ru.
В журнале Nature Communications было отмечено, что эти клетки в организме человека находятся в состоянии покоя и не принимают участия в процессе восстановления зубов. Однако, с помощью лазерных импульсов можно активировать эти клетки и возобновить рост зубов.
Эксперименты на грызунах показали, что данный метод действенен. Особенно положительные результаты получены при использовании молекулы Dlk1, которая способна восстановить поврежденные ткани пульпы и дентина.
На данный момент ученые проводят тестирование различных методов для «пробуждения» стволовых клеток в зубах человека.