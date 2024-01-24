Факторы развития рынка недвижимости в 2024 году

В 2024 году ожидается, что цены на жилье продолжат расти. Однако ситуация со жилищными займами, которые пользуются государственной поддержкой, может повлиять на дальнейшую динамику цен. Льготная ипотека на новостройки будет прекращена в июле, однако семейная ипотека будет сохранена. Также будут сохранены другие льготные госпрограммы кредитования.