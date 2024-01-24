Факторы развития рынка недвижимости в 2024 году

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Основными факторами, которые способствовали удорожанию жилья, являются сохраняющийся спрос населения, улучшение ситуации с потреблением россиян и доступность ипотеки с государственной поддержкой. Особое значение в этом играет уровень ключевой ставки Центрального Банка. Ставки по ипотеке увеличились, но благодаря государственной поддержке спрос на жилье сохранялся, пишет ИА RuNews24.Ru.
Деятельность строительной отрасли также стимулировалась устойчивым спросом на жилье со стороны россиян. В результате прошлого года было введено около 104-105 миллионов квадратных метров жилья, что превышает показатели предыдущих лет.
В 2024 году ожидается, что цены на жилье продолжат расти. Однако ситуация со жилищными займами, которые пользуются государственной поддержкой, может повлиять на дальнейшую динамику цен. Льготная ипотека на новостройки будет прекращена в июле, однако семейная ипотека будет сохранена. Также будут сохранены другие льготные госпрограммы кредитования.
Предстоящее расширение полномочий Центрального Банка в этой области также будет иметь влияние на рынок жилья. Предполагается, что объединение этих факторов может оказать давление на спрос и привести к дальнейшему росту цен.
Участники рынка ожидают, что в 2024 году цены на жилье вырастут на 10-15%, а объем выдачи ипотеки и продажи могут снизиться на 30% или больше.