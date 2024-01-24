Российские модные бренды получат поддержку от Корпорации МСП

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для того чтобы продукция отечественных производителей была востребована и замещала импортные аналоги, необходимо помочь им в продвижении. Одно из направлений — это содействие на рынках сбыта, где важны упаковка и маркетинг. Участникам проекта будут предоставляться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Еще один важный момент — доступное финансирование для развития бизнеса. Всем участникам проекта будет предоставлена помощь в получении льготного кредитного финансирования.