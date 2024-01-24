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Российские модные бренды получат поддержку от Корпорации МСП

Российские модные бренды получат поддержку от Корпорации МСП

24 января 2024, 10:00
Фото: 1MI
В Корпорации МСП запущен новый проект «МСП шьет», который направлен на поддержку российских производителей брендовой одежды, обуви, аксессуаров и косметики.

Как передает tass.ru, проект предоставляет участникам возможность продавать свою продукцию на популярных офлайн- и онлайн-площадках и получать сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к акселерационным программам. Заявки на участие в проекте принимаются через цифровую платформу МСП.РФ.

Каждые три месяца будет проводиться отбор участников проекта для размещения их товаров в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал московский универмаг «ТЕЛЕГРАФ», где уже представлено пять брендов одежды и косметики от малых и средних предпринимателей.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для того чтобы продукция отечественных производителей была востребована и замещала импортные аналоги, необходимо помочь им в продвижении. Одно из направлений — это содействие на рынках сбыта, где важны упаковка и маркетинг. Участникам проекта будут предоставляться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Еще один важный момент — доступное финансирование для развития бизнеса. Всем участникам проекта будет предоставлена помощь в получении льготного кредитного финансирования.

Генеральный директор универмага «ТЕЛЕГРАФ» Николай Константинов отметил, что универмаг создан с целью стать связующим звеном между производителями модной одежды, обуви, аксессуаров и их потенциальными покупателями. Он выразил надежду, что совместный опыт поможет молодым брендам укрепиться и представить свой продукт широкой аудитории.

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что развитие рынка электронной коммерции невозможно без увеличения количества продавцов и предоставления качественного ассортимента для российских потребителей. Поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов Ozon. Он выразил радость по поводу присоединения к проекту, который поддерживает отечественных производителей одежды, обуви и аксессуаров.

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