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Баскетбольный клуб УГМК победил на играх Кубка России в 11-й раз

Баскетбольный клуб УГМК победил на играх Кубка России в 11-й раз

29 января 2024, 10:24
Фото: БК УГМК
На арене Дворца игровых видов спорта «Самара» обыграла оренбургскую «Надежду» и завоевала бронзу, а «лисицы» взяли верх над курским «Динамо» и в 11-й раз стали обладателями заветного трофея. Борьба выдалась напряженной: победитель определился только в последней четверти.

Счет открыли «лисицы» баскетбольного клуба УГМК, но до середины четверти на паркете было жарко. Здесь стоит отметить результативные дальние броски от Алекс Бентли, которые вывели уральских спортсменок вперед. Однако «бело-голубые» быстро догнали хозяек — ничейные 14:14 на конец первого тайма.

Вторая четверть сложилась для хозяек неудачно. Уходя с «рывка», «лисицам» не удалось провести ее на равных. С самого начала периода «Динамо» начали увеличивать разрыв, и к четвертой минуте разница в счете стала уже двузначной. Успешную атаку подопечные Дмитрий Донскова провели только ближе к середине периода. В конце четверти Жосселина Майга и Меган Уокер улучшили ситуацию, но отдыхать команды ушли при значительной разнице — 25:38 в пользу гостей из Курска.

Далее игра пошла в ином ключе: серия точных бросков спортсменок баскетбольного клуба УГМК позволила сократить преимущество соперника. «Динамо» начали ошибаться. Два успешных трех-очковых от Жосселины Майги привели к тому, что счет почти сравнялся. За этим последовали точные штрафные от Олаири Косу, благодаря которым хозяйки захватили лидерство в счете.

Обретя преимущество, «лисицы» его уже не отдали. Разница в счете достигла пяти очков благодаря двум попаданиям из-за трех-очковой линии от Алекс Бентли. Весь зал стоя наблюдал за последними минутами игры, а финальный свисток зафиксировал победу БК УГМК — 70:65 (счет по четвертям: 14:14, 11:24, 21:21, 24:6). Таким образом, екатеринбурженки подтвердили свое чемпионство в России.

Я горжусь своей командой. Мы не опустили руки, поддерживали друг друга. Мне кажется, самое важное — то, что мы дружно играли в нужное время — чего нам не хватало ранее! — прокомментировала победу в игре разыгрывающая женского баскетбольного клуба «УГМК» Виктория Завьялова.

По словам главного тренере «лисиц», во время игры было много проблем в защите, но спортсменки не думали сдаваться, и, начиная с третьей четверти, нашли оптимальный состав.

Во-первых, хотелось бы отметить, что не зря говорят: защитить чемпионство гораздо сложнее, чем его завоевать. Зрелищная и увлекательная игра получилась. Первая половина показала, что настрой есть — а значит, нужно сделать все для победы. Дальние трех-очковые от Жосселины Майги стали тем фактором, которые добавили сил и энтузиазма! Матч спорный, но я рад, как он разрешился! — заявил главный тренер УГМК Дмитрий Донсков.

Отметим, самой результативной в составе БК УГМК стала Алекс Бентли, набравшая 16 очков. Она же, к слову, стала лучшим игроком турнира. Жосселина Майга — 15 очков, Меган Уокер набрала 14 очков и стала лучшим игроком матча. В составе «Динамо» самой результативной стала Промис Амукамара — 16 очков и 6 подборов. Дабл-даблом отметилась Кайла Торнтон — 12 очков и 13 подборов. У Александры Штанько 12 баллов и 3 подбора.

#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Игра#Баскетбол#Кубок#Динамо#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова#Трофей
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