Баскетбольный клуб УГМК победил на играх Кубка России в 11-й раз

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Счет открыли «лисицы» баскетбольного клуба УГМК, но до середины четверти на паркете было жарко. Здесь стоит отметить результативные дальние броски от Алекс Бентли, которые вывели уральских спортсменок вперед. Однако «бело-голубые» быстро догнали хозяек — ничейные 14:14 на конец первого тайма.
Вторая четверть сложилась для хозяек неудачно. Уходя с «рывка», «лисицам» не удалось провести ее на равных. С самого начала периода «Динамо» начали увеличивать разрыв, и к четвертой минуте разница в счете стала уже двузначной. Успешную атаку подопечные Дмитрий Донскова провели только ближе к середине периода. В конце четверти Жосселина Майга и Меган Уокер улучшили ситуацию, но отдыхать команды ушли при значительной разнице — 25:38 в пользу гостей из Курска.
Далее игра пошла в ином ключе: серия точных бросков спортсменок баскетбольного клуба УГМК позволила сократить преимущество соперника. «Динамо» начали ошибаться. Два успешных трех-очковых от Жосселины Майги привели к тому, что счет почти сравнялся. За этим последовали точные штрафные от Олаири Косу, благодаря которым хозяйки захватили лидерство в счете.
Обретя преимущество, «лисицы» его уже не отдали. Разница в счете достигла пяти очков благодаря двум попаданиям из-за трех-очковой линии от Алекс Бентли. Весь зал стоя наблюдал за последними минутами игры, а финальный свисток зафиксировал победу БК УГМК — 70:65 (счет по четвертям: 14:14, 11:24, 21:21, 24:6). Таким образом, екатеринбурженки подтвердили свое чемпионство в России.
Я горжусь своей командой. Мы не опустили руки, поддерживали друг друга. Мне кажется, самое важное — то, что мы дружно играли в нужное время — чего нам не хватало ранее! — прокомментировала победу в игре разыгрывающая женского баскетбольного клуба «УГМК» Виктория Завьялова.
По словам главного тренере «лисиц», во время игры было много проблем в защите, но спортсменки не думали сдаваться, и, начиная с третьей четверти, нашли оптимальный состав.
Во-первых, хотелось бы отметить, что не зря говорят: защитить чемпионство гораздо сложнее, чем его завоевать. Зрелищная и увлекательная игра получилась. Первая половина показала, что настрой есть — а значит, нужно сделать все для победы. Дальние трех-очковые от Жосселины Майги стали тем фактором, которые добавили сил и энтузиазма! Матч спорный, но я рад, как он разрешился! — заявил главный тренер УГМК Дмитрий Донсков.
Отметим, самой результативной в составе БК УГМК стала Алекс Бентли, набравшая 16 очков. Она же, к слову, стала лучшим игроком турнира. Жосселина Майга — 15 очков, Меган Уокер набрала 14 очков и стала лучшим игроком матча. В составе «Динамо» самой результативной стала Промис Амукамара — 16 очков и 6 подборов. Дабл-даблом отметилась Кайла Торнтон — 12 очков и 13 подборов. У Александры Штанько 12 баллов и 3 подбора.