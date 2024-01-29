Баскетбольный клуб УГМК победил на играх Кубка России в 11-й раз

Вторая четверть сложилась для хозяек неудачно. Уходя с «рывка», «лисицам» не удалось провести ее на равных. С самого начала периода «Динамо» начали увеличивать разрыв, и к четвертой минуте разница в счете стала уже двузначной. Успешную атаку подопечные Дмитрий Донскова провели только ближе к середине периода. В конце четверти Жосселина Майга и Меган Уокер улучшили ситуацию, но отдыхать команды ушли при значительной разнице — 25:38 в пользу гостей из Курска.