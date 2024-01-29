Ускоренный мобильный интернет появился в 20 населенных пунктах Свердловской области

Теперь жители этих территорий смогут пользоваться интернетом четвертого поколения и скачивать на свои смартфоны больше необходимой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса.