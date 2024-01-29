Ускоренный мобильный интернет появился в 20 населенных пунктах Свердловской области

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Благодаря изменениям скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей Свердловской области выросла почти на четверть как в крупных городах, так и небольших селах региона. В общей сложности специалисты МегаФона провели более 50 мероприятий для модернизации сети. Для увеличения емкости сети инженеры провели активацию дополнительных диапазонов частот.
Изменения почувствовали сотни тысяч жителей Екатеринбурга, Среднеуральска, Краснотурьинска, Березовского, Полевского, Первоуральска, Дегтярска и других городов. Помимо этого, связь стала надежнее в Николо-Павловском, деревне Космакова, поселках Оус, Верхняя Сысерть и прочих населенных пунктах.
Теперь жители этих территорий смогут пользоваться интернетом четвертого поколения и скачивать на свои смартфоны больше необходимой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса.
Быстрый интернет оценят не только жители Среднего Урала, но и многочисленные туристы, которые приезжают, например, в загородный клуб «Белая лошадь» или на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске.
Мы фиксируем постоянный рост интернет-трафика в Свердловской области, и для того, чтобы наши клиенты даже в часы наибольшей нагрузки могли пользоваться быстрым интернетом без задержек, только в прошлом году мы провели около 260 мероприятий по строительству телеком-объектов и модернизации существующих. Изменения коснулись жителей более 55 населённых пунктов. Это особенно важно для сельчан, которые теперь могут пользоваться современными услугами связи наравне с абонентами из мегаполисов, — рассказал директор МегаФона по Свердловской области Алексей Женихов.