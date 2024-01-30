Эксперт рассказала, нужен ли самомассаж при сколиозе

Триггеры — это сгруппированные мышечные волокна, в которых застаиваются жизненно важные процессы клеток (кровообращение, лимфатический поток и т. д.). Это уплотнения в мышцах, при нажатии на которые возникает боль. Человек может ощущать триггеры даже без нажатия, если он находится в определенной позе или делает движение.