tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Эксперт рассказала, нужен ли самомассаж при сколиозе

30 января 2024, 15:49
Искривление позвоночника -сколиоз — является довольно распространенным заболеванием в наши дни. Оно часто сопровождается болями в спине, что приносит много неудобств человеку.

Для снятия напряжения и устранения дискомфорта может помочь массаж или самомассаж с использованием специального оборудования.

Реабилитолог Арина Соболева в эксклюзивном интервью с изданием RuNews24.Ru рассказала о технике миофасциального релиза (МФР), которая может помочь в некоторых случаях сколиоза. Миофасциальный релиз — это техника самомассажа, которая направлена на работу с мышцами и связками.

По словам эксперта, сколиоз имеет два аспекта: возникают изменения в костях и дисбаланс в связках и мышцах. Миофасциальный релиз влияет только на второй аспект: он помогает устранить укорочения фасции и триггеры, освобождая мягкие ткани и восстанавливая баланс.

Фасция — это оболочка мышцы. Когда мышца растянута, фасция становится слишком тесной, что приводит к укорочению. Часто вместе с укорочением одной мышцы возникают триггеры в другой мышце, которая работает в противоположном направлении.

Триггеры — это сгруппированные мышечные волокна, в которых застаиваются жизненно важные процессы клеток (кровообращение, лимфатический поток и т. д.). Это уплотнения в мышцах, при нажатии на которые возникает боль. Человек может ощущать триггеры даже без нажатия, если он находится в определенной позе или делает движение.

МФР предполагает надавливание на мышцы и использование специальных роликов, мячей и полусфер для размягчения и растяжения. Качество жизни человека с сколиозом зависит от того, насколько хорошо он работает с мягкими тканями и устраняет проблемы, на которые он может повлиять, резюмирует Соболева.

#Общество
Подпишитесь
Затравили формальдегидом: в Нижнем Тагиле вторую неделю подряд ловят вредные вещества
Вчера, 14:44
Когда в Нижнем Тагиле закончат ремонт мостов через пруд и на Циолковского
Сегодня, 10:52
TagilCity.ru вошел в топ-3 цитируемых в соцсетях СМИ по региону
Вчера, 10:44
ДНК холеры и коклюша будут выявлять у пациентов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:51
А вы уже убрали елку? Рабочие разбирают ледовый городок в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:40
445 боеприпасов и 225 граммов взрывчатки изъяли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46