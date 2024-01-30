Эксперт рассказала, нужен ли самомассаж при сколиозе

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Для снятия напряжения и устранения дискомфорта может помочь массаж или самомассаж с использованием специального оборудования.
Реабилитолог Арина Соболева в эксклюзивном интервью с изданием RuNews24.Ru рассказала о технике миофасциального релиза (МФР), которая может помочь в некоторых случаях сколиоза. Миофасциальный релиз — это техника самомассажа, которая направлена на работу с мышцами и связками.
По словам эксперта, сколиоз имеет два аспекта: возникают изменения в костях и дисбаланс в связках и мышцах. Миофасциальный релиз влияет только на второй аспект: он помогает устранить укорочения фасции и триггеры, освобождая мягкие ткани и восстанавливая баланс.
Фасция — это оболочка мышцы. Когда мышца растянута, фасция становится слишком тесной, что приводит к укорочению. Часто вместе с укорочением одной мышцы возникают триггеры в другой мышце, которая работает в противоположном направлении.
Триггеры — это сгруппированные мышечные волокна, в которых застаиваются жизненно важные процессы клеток (кровообращение, лимфатический поток и т. д.). Это уплотнения в мышцах, при нажатии на которые возникает боль. Человек может ощущать триггеры даже без нажатия, если он находится в определенной позе или делает движение.
МФР предполагает надавливание на мышцы и использование специальных роликов, мячей и полусфер для размягчения и растяжения. Качество жизни человека с сколиозом зависит от того, насколько хорошо он работает с мягкими тканями и устраняет проблемы, на которые он может повлиять, резюмирует Соболева.