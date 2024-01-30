Глава ЦБ обеспокоена ценовыми ожиданиями населения и бизнеса

Она отметила, что у предприятий они остаются на высоком уровне, а у граждан немного снизились, хотя все равно выше, чем в ноябре. Председатель Банка России также добавила, что решения будут приниматься на основе анализа всех данных. В январе ожидания россиян по инфляции замедлились до 12,7% по сравнению с 14,2% в декабре. Ожидания бизнеса по ценам выросли до 24,2%.