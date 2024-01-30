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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Глава ЦБ обеспокоена ценовыми ожиданиями населения и бизнеса

30 января 2024, 10:47
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала журналистам, что высокие ожидания цен беспокоят как население, так и бизнес.

Она отметила, что у предприятий они остаются на высоком уровне, а у граждан немного снизились, хотя все равно выше, чем в ноябре. Председатель Банка России также добавила, что решения будут приниматься на основе анализа всех данных. В январе ожидания россиян по инфляции замедлились до 12,7% по сравнению с 14,2% в декабре. Ожидания бизнеса по ценам выросли до 24,2%.

Также глава Центробанка сообщила о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, пишет ИА «УралПолит.ru»

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