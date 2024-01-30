Офис банка появился на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Один из основных приоритетов опорного банка оборонно-промышленного комплекса — поддержка работников предприятия. В целях повышения удобства сотрудников АО НПК «Уралвагонзавод» и расширения оперативного доступа к финансовым услугам и сервисам на предприятии открылся мини-офис банка.
В новом офисе работники предприятия смогут без отрыва от производства обслуживаться в рамках зарплатного проекта и пользоваться специально разработанными продуктами и услугами. Банк также помогает улучшать жилищные условия работников, — рассказал первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.
На сегодняшний день приоритетная задача для Уралвагонзавода — выполнение гособоронзаказа. Большой коллектив предприятия ежедневно решает эту задачу.
Заводчане много работают, получают достойную заработную плату. Открытие офиса банка на территории Уралвагонзавода — важный шаг в создании для них комфортных условий, удобство в решении финансовых вопросов, — отметил исполнительный директор АО НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин.
В новом офисе сотрудники предприятия могут смогут оформить зарплатную карту, открыть счет или депозит, получить кредит, а также оставить заявку на ипотеку.