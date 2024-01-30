Офис банка появился на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

Один из основных приоритетов опорного банка оборонно-промышленного комплекса — поддержка работников предприятия. В целях повышения удобства сотрудников АО НПК «Уралвагонзавод» и расширения оперативного доступа к финансовым услугам и сервисам на предприятии открылся мини-офис банка.