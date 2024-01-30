Ставка на доступность жилья: «УГМК-Застройщик» сохранит условия льготной ипотеки

Рост ключевой ставки, ставки по базовым ипотечным программам, пересмотр требований по первоначальному взносу — все это стало основанием для ведения переговоров девелоперов с банками и выстраивания новой финансовой модели с целью сохранения доступности жилья на прежних условиях.