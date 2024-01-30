Ставка на доступность жилья: «УГМК-Застройщик» сохранит условия льготной ипотеки

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Рост ключевой ставки, ставки по базовым ипотечным программам, пересмотр требований по первоначальному взносу — все это стало основанием для ведения переговоров девелоперов с банками и выстраивания новой финансовой модели с целью сохранения доступности жилья на прежних условиях.
Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным, — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Подписание этого соглашения позволит покупателям приобретать квартиры в жилых комплексах «УГМК-Застройщик» на прежних условиях и окажет благоприятное влияние на строительную отрасль Свердловской области в целом.