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Ставка на доступность жилья: «УГМК-Застройщик» сохранит условия льготной ипотеки

Ставка на доступность жилья: «УГМК-Застройщик» сохранит условия льготной ипотеки

30 января 2024, 07:38
Фото: пресс-служба УГМК-Застройщик
«УГМК-Застройщик» стал участником программы субсидирования льготной ипотеки. Такое решение девелопера связано с изменениями на рынке ипотечного кредитования, которые произошли в начале 2024 года.

Рост ключевой ставки, ставки по базовым ипотечным программам, пересмотр требований по первоначальному взносу — все это стало основанием для ведения переговоров девелоперов с банками и выстраивания новой финансовой модели с целью сохранения доступности жилья на прежних условиях.

Остается большое количество людей, заинтересованных в улучшении своих жилищных условий. Заключенное соглашение со Сбербанком позволит сохранить льготные ставки по ипотеке для будущих резидентов. Теперь девелопер берет на себя обязательства компенсировать часть расходов. Мы стремимся, чтобы жилье было не только максимально комфортным, но и доступным, — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Подписание этого соглашения позволит покупателям приобретать квартиры в жилых комплексах «УГМК-Застройщик» на прежних условиях и окажет благоприятное влияние на строительную отрасль Свердловской области в целом.

#Свердловская область#Квартира#Ипотека#Сбербанк#Екатеринбург#УГМК-Застройщик#Первоначальный взнос#Анастасия Имамахметова
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