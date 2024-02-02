Самокат приглашает жителей Нижнего Тагила на каток «Юность»

Иногда люди забывают, как много прекрасного они сделали в течение года, и что чудеса создают они сами. Самокат предлагает не только вспомнить о своих больших и маленьких достижениях, но и поблагодарить себя за них. На ледовом катке «Юность» в центре города жители Нижнего Тагила смогут прекрасно провести время, катаясь на коньках в окружении красочных декораций от онлайн-ритейлера.