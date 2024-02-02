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Published Сегодня, 12:49

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Самокат приглашает жителей Нижнего Тагила на каток «Юность»

Самокат приглашает жителей Нижнего Тагила на каток «Юность»

2 февраля 2024, 12:49
Реклама. ООО «Умный ритейл» . erid: LjN8KEoqJ
На катке «Юность» по проспекту Мира, 42А в Нижнем Тагиле появились яркие декорации от онлайн-ритейлера Самокат. Здесь жители города смогут покататься на коньках и зарядиться хорошим настроением.

Иногда люди забывают, как много прекрасного они сделали в течение года, и что чудеса создают они сами. Самокат предлагает не только вспомнить о своих больших и маленьких достижениях, но и поблагодарить себя за них. На ледовом катке «Юность» в центре города жители Нижнего Тагила смогут прекрасно провести время, катаясь на коньках в окружении красочных декораций от онлайн-ритейлера.

Фото: Самокат

На ледовой площадке Самокат разместил слова поддержки: «Отмечайте свои успехи, потому что праздник — это вы».

Еще один способ продлить праздничное настроение — сделать классные снимки у фотозоны, которую онлайн-ритейлер подготовил для гостей катка.

Самокат стремится дарить людям приятные впечатления. Поэтому мы разместили на брендированных зонах теплые пожелания. Отмечайте, если у вас получилось сделать классный элемент на льду или вы впервые встали на коньки. А Самокат будет рядом, чтобы освободить время для важного и поддержать ваши достижения, — рассказал руководитель департамента маркетинга привлечения в Самокате Александр Борзов.
Фото: Самокат

Отметим, жители Нижнего Тагила получат скидку на покупки в Самокате: для этого нужно найти на катке информацию с QR-кодом и отсканировать его.

Реклама. ООО «Умный ритейл», ОГРН 1177847261602, Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, помещ. 8Н/4. Предложение действует с 26.12.2023 по 29.02.2024. Информацию об организаторе, правилах, количестве призов, территории проведения, сроках, месте и порядке их получения, количестве товара, участвующего в акции, уточняйте на https://terms.samokat.ru/promo/pravila_ref_katki.pdf. 6+

#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Скидка#Доставка#Покупки#Юность#Каток#Коньки#Настроение#Ритейлеры#Самокат#Доставка продуктов#QR-код#Анастасия Имамахметова
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