Самокат приглашает жителей Нижнего Тагила на каток «Юность»

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Иногда люди забывают, как много прекрасного они сделали в течение года, и что чудеса создают они сами. Самокат предлагает не только вспомнить о своих больших и маленьких достижениях, но и поблагодарить себя за них. На ледовом катке «Юность» в центре города жители Нижнего Тагила смогут прекрасно провести время, катаясь на коньках в окружении красочных декораций от онлайн-ритейлера.
На ледовой площадке Самокат разместил слова поддержки: «Отмечайте свои успехи, потому что праздник — это вы».
Еще один способ продлить праздничное настроение — сделать классные снимки у фотозоны, которую онлайн-ритейлер подготовил для гостей катка.
Самокат стремится дарить людям приятные впечатления. Поэтому мы разместили на брендированных зонах теплые пожелания. Отмечайте, если у вас получилось сделать классный элемент на льду или вы впервые встали на коньки. А Самокат будет рядом, чтобы освободить время для важного и поддержать ваши достижения, — рассказал руководитель департамента маркетинга привлечения в Самокате Александр Борзов.
Отметим, жители Нижнего Тагила получат скидку на покупки в Самокате: для этого нужно найти на катке информацию с QR-кодом и отсканировать его.
Реклама. ООО «Умный ритейл», ОГРН 1177847261602, Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 3, помещ. 8Н/4. Предложение действует с 26.12.2023 по 29.02.2024. Информацию об организаторе, правилах, количестве призов, территории проведения, сроках, месте и порядке их получения, количестве товара, участвующего в акции, уточняйте на https://terms.samokat.ru/promo/pravila_ref_katki.pdf. 6+