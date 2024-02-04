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Международную выставку-форум «Россия» за три месяца посетили 6 млн человек

Международную выставку-форум «Россия» за три месяца посетили 6 млн человек

4 февраля 2024, 14:23
Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости
В воскресенье, 4 февраля, через три месяца с момента открытия, международная выставка-форум «Россия» приветствовала своего шестимиллионного посетителя. Юбилейным гостем стал москвич Дмитрий Ершов, приехавшим на выставку вместе с женой Ириной и детьми Лизой и Егором.

В честь этого события семье был вручен подарок — поездка на главный праздник северных народов — День оленевода. Там Ершовы смогут не только полюбоваться строгими арктическими пейзажами, но и поучаствуют в церемонии пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов полярников. Такую возможность Дмитрию подарили администрация Ямало-Ненецкого АО и дирекция выставки «Россия». Руководитель дирекции Наталья Виртуозова отметила, что посещение шестимиллионного гостя пришлось на особый день — ровно три месяца назад была открыта международная выставка. Виртуозова выразила огромную благодарность всем посетителям, по достоинству оценившим экспозиции форума.

По сообщению «Российской газеты» Ирина Ершова, супруга Дмитрия, в ответ поблагодарила организаторов за интересную и продуманную выставку, заметив, что просто находиться здесь — уже приятно. Теперь семью Ершовых ожидает насыщенная программа северных забав, включая гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, а также дегустация местных блюд.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация важных достижений страны, которые собраны на одной площадке. Посетителям предлагаются к осмотру экспозиции от 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит в столице, на территории ВДНХ.

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