Международную выставку-форум «Россия» за три месяца посетили 6 млн человек

В честь этого события семье был вручен подарок — поездка на главный праздник северных народов — День оленевода. Там Ершовы смогут не только полюбоваться строгими арктическими пейзажами, но и поучаствуют в церемонии пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов полярников. Такую возможность Дмитрию подарили администрация Ямало-Ненецкого АО и дирекция выставки «Россия». Руководитель дирекции Наталья Виртуозова отметила, что посещение шестимиллионного гостя пришлось на особый день — ровно три месяца назад была открыта международная выставка. Виртуозова выразила огромную благодарность всем посетителям, по достоинству оценившим экспозиции форума.