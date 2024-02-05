Александру Закондырину передали руководство научным центром по экологии Минприроды РФ

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
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Updated Сегодня, 17:37
В конце января министр поддержал объединение научных советов двух институтов, подчиняющихся ведомству, ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология». Также глава министерства одобрил идею об учреждении единого научного центра по экологии и природопользованию.
ВНИИ «Экология» является старейшим институтом, который занимается вопросами охраны природы и заповедным делом. Он расположен на юге Москвы, на территории усадьбы Знаменское-Садки.
ТАСС сообщает, что единый ученый совет ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» займется координацией научных исследований по главным направлениям деятельности министерства. В его состав войдут академики РАН, ведущие ученые России, главные специалисты в сфере охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биологического разнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования.
Совет будет уполномочен решать вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, а также совершенствования действующего законодательства и развития сотрудничества между странами. Глава министерства убежден, что научные изыскания по основным направлениям (водные ресурсы, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедников, недропользование и геология) в разрезе госпрограмм и федеральных проектов имеют большое прикладное значение и требуют улучшения существующих и разработки инновационных и эффективных решений, методов и технологий в сфере охраны природы.
Закондырин — известный специалист в области экологии и общественный деятель России, доктор экономических наук. Он является автором ряда научных работ, посвященных вопросам устойчивого развития городских агломераций и внедрения наилучших доступных технологий на крупных промпредприятиях. Занимает должность председателя общественного совета при Минприроды РФ и входит в коллегию министерства. Имеет ряд ведомственных наград.