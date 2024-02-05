Александру Закондырину передали руководство научным центром по экологии Минприроды РФ

Совет будет уполномочен решать вопросы стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, а также совершенствования действующего законодательства и развития сотрудничества между странами. Глава министерства убежден, что научные изыскания по основным направлениям (водные ресурсы, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедников, недропользование и геология) в разрезе госпрограмм и федеральных проектов имеют большое прикладное значение и требуют улучшения существующих и разработки инновационных и эффективных решений, методов и технологий в сфере охраны природы.