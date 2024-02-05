«Новые люди»: Деньги жителей Екатеринбурга уходят на ветер

Сумма за отопление в платежках жителей Екатеринбурга может быть на четверть меньше нынешней — такой вывод сделали сторонники партии «Новые люди». Они вышли на улицы города с тепловизорами и проанализировали ситуацию в хрущевках и новостройках. Во время проверки вдоль строительных швов и возле окон нижних этажей были зафиксированы серьезные теплопотери. Об этой проблеме ранее уже говорил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков. Он проверил теплопотери в нескольких городах России. В отдельных случаях они достигали 25%.