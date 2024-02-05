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«Новые люди»: Деньги жителей Екатеринбурга уходят на ветер

«Новые люди»: Деньги жителей Екатеринбурга уходят на ветер

5 февраля 2024, 15:00
Фото: «Новые люди»
«Новые люди» проверили качество отопления в Екатеринбурге и анонсировали программу обновления ЖКХ.

Сумма за отопление в платежках жителей Екатеринбурга может быть на четверть меньше нынешней — такой вывод сделали сторонники партии «Новые люди». Они вышли на улицы города с тепловизорами и проанализировали ситуацию в хрущевках и новостройках. Во время проверки вдоль строительных швов и возле окон нижних этажей были зафиксированы серьезные теплопотери. Об этой проблеме ранее уже говорил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков. Он проверил теплопотери в нескольких городах России. В отдельных случаях они достигали 25%.

В основном это проблема старого фонда. Дома нужно было утеплять вчера. А люди по 20 лет ждут капремонта. Платят за то, что скорее всего никогда не увидят. Дома надо ремонтировать сейчас, а не через 20 лет, когда все затопит и прорвет. Поэтому надо эту систему менять. Давать льготные кредиты на 30 лет, чтобы дома ремонтировались сейчас. Стоимость в платежке не изменится, зато люди заживут нормально. Еще одна большая проблема — изношенность сетей. В некоторых регионах она доходит до 80%. Отсюда постоянные аварии. Раньше часто слышал шутку, что зима пришла для коммунальщиков неожиданно. Но теперь никому не до смеха, люди мерзнут в своих квартирах. Поэтому главным национальным проектом в 2024 году должно стать ЖКХ, — подчеркнул Владислав Даванков.
Фото: «Новые люди»

Еще одна проблема, на которую обратил внимание кандидат в президенты, — некачественная работа управляющих компаний столицы Урала. Некоторые из них регулярно собирают с жильцов деньги, но не спешат выполнять свои обязанности.

Сплошь и рядом управляйки просто подделывают протоколы собраний жильцов и выкачивают из людей деньги. Чтобы рынок ЖКХ начал меняться, нужно очистить его от откровенных мошенников и обеспечить прозрачную конкуренцию, прежде чем повышать тарифы и запускать большие проекты. А для этого — законодательно упростить смену управляющих компаний. Чтобы люди могли выбирать из лучших, а не из 50 оттенков серого, которые через третьи руки принадлежат одним и тем же людям, — отметил Владислав Даванков.
Фото: «Новые люди»

Напомним, на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты РФ четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

#Проверка#ЖКХ#Отопление#Капремонт#Управляющие компании#Партия#Мошенники#Екатеринбург#Новые люди#Выборы#Аварии
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