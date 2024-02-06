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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Грант до 500 тысяч рублей могут получить уральские предприниматели

Грант до 500 тысяч рублей могут получить уральские предприниматели

6 февраля 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Новая грантовая программа запущена в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии, либо желающих масштабировать их использование. Уральские предприниматели могут получить доступ к виртуальной инфраструктуре и сервисам на сумму до 500 тысяч рублей.

Участникам программы станут доступны такие услуги как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.

Уральский бизнес стремится компенсировать издержки, вызванные ростом стоимости нового вычислительного оборудования, за счет организации IT-инфраструктуры в облаке МТС. Компании переносят в облако базы данных, интернет-магазины, учетные системы, клиентские онлайн-порталы, также тестовые среды для разработки новых сервисов. Для облегчения перехода в виртуальную инфраструктуру мы запустили грантовую программу для новых клиентов. Она позволяет компаниям без вложения дополнительных средств оценить удобство облачных сервисов и возможность их использования в собственных бизнес-процессах, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Для сотрудников российских компаний такие решения дают доступ к корпоративным системам с любого устройства, что позволяет им работать из дома. При этом все данные надежно защищены от несанкционированного доступа.

#Россия#Свердловская область#Предприниматели#Грант#МТС#Гранты#Екатеринбург#Сервисы#Урал#Анастасия Имамахметова#Консультации
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