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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Россияне назвали топ-5 регионов для отдыха этим летом

6 февраля 2024, 07:18
В социальных сетях провели анонимный опрос жителей России о том, куда они бы поехали в отпуск летом 2024 года, если бы им его оплатили и предоставили достаточно свободного времени. Целью опроса было выяснить предпочтения наших сограждан в разных регионах страны, пишет Pravda.Ru.

Участие в опросе приняло 57 000 человек, каждый десятый из них пояснил свой выбор в комментариях.

Большинство (40%) хотели бы отправиться на Алтай, Байкал или в леса и озера Карелии. Они объясняли свой выбор экзотичностью этих мест и их красотой.

На втором месте (28%) оказались Дальний Восток и Камчатка. Суровая природная красота, сопки, вулканы, дикое животные, пасторальные пляжи и катание на лыжах на вулканах привлекли к этим местам.

Третье место занял Крым. Туристы выбрали его из-за красоты и разнообразия природы, а также различных видов отдыха. Не менее важными факторами являются цены, которые здесь в 3 раза ниже, чем в Сочи, и лучшая инфраструктура после воссоединения с Россией.

Около 14% респондентов захотели отдохнуть в Калининграде и других городах эксклава. Они назвали мотивы, такие как «это уже Европа, но наша», «янтарный край», «историчность» и даже «пиво».

Примерно 12% хотели бы организовать настоящее автопутешествие по России, чтобы увидеть разные города и не быть привязанными к одному региону. Они предпочли стать своими собственными турагентами.

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