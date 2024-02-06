Россияне назвали топ-5 регионов для отдыха этим летом

В социальных сетях провели анонимный опрос жителей России о том, куда они бы поехали в отпуск летом 2024 года, если бы им его оплатили и предоставили достаточно свободного времени. Целью опроса было выяснить предпочтения наших сограждан в разных регионах страны, пишет Pravda.Ru.