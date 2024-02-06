Россияне назвали топ-5 регионов для отдыха этим летом

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Участие в опросе приняло 57 000 человек, каждый десятый из них пояснил свой выбор в комментариях.
Большинство (40%) хотели бы отправиться на Алтай, Байкал или в леса и озера Карелии. Они объясняли свой выбор экзотичностью этих мест и их красотой.
На втором месте (28%) оказались Дальний Восток и Камчатка. Суровая природная красота, сопки, вулканы, дикое животные, пасторальные пляжи и катание на лыжах на вулканах привлекли к этим местам.
Третье место занял Крым. Туристы выбрали его из-за красоты и разнообразия природы, а также различных видов отдыха. Не менее важными факторами являются цены, которые здесь в 3 раза ниже, чем в Сочи, и лучшая инфраструктура после воссоединения с Россией.
Около 14% респондентов захотели отдохнуть в Калининграде и других городах эксклава. Они назвали мотивы, такие как «это уже Европа, но наша», «янтарный край», «историчность» и даже «пиво».
Примерно 12% хотели бы организовать настоящее автопутешествие по России, чтобы увидеть разные города и не быть привязанными к одному региону. Они предпочли стать своими собственными турагентами.