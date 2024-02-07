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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Соглашение о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

Соглашение о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

7 февраля 2024, 10:35
Фото: пресс-служба ФОМС
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра».

Целью заключения соглашения является совместная деятельность по защите прав в сфере охраны здоровья детей, имеющих тяжелые жизнеугрожающие и хронические, в том числе редкие (орфанные), заболевания. Стороны также выразили намерение поддерживать инициативы, направленные на улучшение медицинских аспектов жизни таких детей, пишут РИА Новости.

Документ также предусматривает взаимодействие в информировании семей о возможностях Фонда «Круг добра» в качестве дополнительного механизма организации и финансирования помощи детям, включая координацию в ходе регулирования правовых отношений, связанных с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также организацию совместной деятельности для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских организаций.

По словам председателя Федерального фонда ОМС Ильи Баланина, все зависит от эффективности работы ФОМС и фонда «Круг добра». Это и выявление пациентов, их маршрутизация, качество заявок, а также скорость получения пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями, жизненно важных препаратов и другой помощи.

«Для нас крайне важно приступить к реализации подписанного сегодня соглашения в самое ближайшее время», — подчеркнул председатель ФОМС.

Илья Баланин также указал, что в прошлом году в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи был включен расширенный неонатальный скрининг. В настоящее время исследование позволяет выявить 36 генетических орфанных заболеваний и их группы у новорожденных детей.

В конце прошлого года глава государства Владимир Путин своим указом объявил 2024 год в стране Годом семьи. В свою очередь, правительство также разработало план основных мероприятий, одним из которых является охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, а также семей с детьми.

В соответствии с программой госгарантий возможности бесплатной медпомощи на 2024 год были существенно расширены. В том числе это касается и темы высокотехнологичной медицинской помощи, включая увеличение финансирования и объемов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Так, в этом году предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в 2023 году.

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