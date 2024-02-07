Соглашение о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

В соответствии с программой госгарантий возможности бесплатной медпомощи на 2024 год были существенно расширены. В том числе это касается и темы высокотехнологичной медицинской помощи, включая увеличение финансирования и объемов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Так, в этом году предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в 2023 году.