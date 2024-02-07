Свердловчане смогут выбрать дизайн мотоцикла «Урал» для викторины «Опорный край»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Специалисты уже приступили к сборке 20 мотоциклов особой лимитированной серии. Дизайн — внешний вид и цвет — определится с помощью народного голосования на сайте познавательной викторины, посвященной 90-летию Свердловской области, ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ. Высказать свое мнение можно с 8 по 18 февраля 2024 года.
Отметим, на выбор уральский производитель предлагает 15 вариантов оттенков. Так, например, свое предпочтение можно отдать классическим черному (глянцевому или матовому), вишневому, синему, зеленому или, наоборот, необычным светло-голубому «Пандлетону», глянцевому «Гренадеру», матовому «Асфальт-металлик». Вариант, набравший наибольшее количество голосов, и будет вручен участникам викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ».
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что викторина носит познавательный и просветительский характер, а также направлена на поддержку местного производителя.
Когда мы предложили нашему местному производителю поучаствовать в викторине и предоставить подарки свердловчанам, мы тем самым поддержали наше предприятие. Надеюсь, те, кто станет обладателем одного из 20 мотоциклов, оценят и качество лимитированной серии, и с удовольствием будут пользоваться мотоциклом, который сделали свои же земляки. Поддержка местных производителей, помощь в освоении новых рынков, в том числе в пределах региона, — одно из основных направлений деятельности Уральской торгово-промышленной палаты. Хорошо, когда создаются рабочие места, развивается малый и средний бизнес и сопутствующая инфраструктура. Принимайте участие в голосовании, и уже в конце февраля мы узнаем, каким будет наш легендарный мотоцикл, который получат в подарок участники викторины! — пояснил Андрей Беседин.
Напомним, познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет с 15 по 18 марта в каждом населенном пункте Среднего Урала. Все участники интеллектуального соревнования получат в подарок памятную медаль к 90-летнему юбилею Свердловской области, а также уникальный номер, с помощью которого определятся обладатели ценных подарков.