Свердловчане смогут выбрать дизайн мотоцикла «Урал» для викторины «Опорный край»

В Свердловской области выбирают дизайн мотоцикла для викторины «Опорный край»

С 8 по 18 февраля каждый житель Свердловской области может принять участие в голосовании на сайте викторины ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ и самостоятельно определить внешний вид и цвет легендарных мотоциклов «Урал», которые будут вручаться участникам интеллектуального соревнования.