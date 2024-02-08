Метро-2: секретный объект в московской подземке или вымысел

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Еще в 80-х по стране начали распространяться слухи, что под Москвой есть секретная линия метро, начинающаяся под Кремлем. Один писатель, работавший в поликлинике Минобороны, услышал о секретном объекте от своих пациентов.
Российское правительство всегда воздерживалось от официальных подтверждений существования «особой подземки», сообщает newia.ru.
По словам Владимира Шевченко, главы службы протокола Горбачева, а после — Ельцина, в столичном метро все же есть секретная одноколейная ветка, ведущая от Кремля до ближайшей дачи. Линии необходим капремонт.
Однако, по рассказам бывшего префекта ЦАО Москвы Александра Музыкантского и горного инженера Ханана Абрамсона, а также согласно отчету Минобороны США, от Кремля к засекреченным объектам и бункеру ведет множество линий гигантской системы, которая строилась 40 лет.
Возможно, истина станет известна через несколько лет, когда соответствующие документы будут рассекречены.