tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Метро-2: секретный объект в московской подземке или вымысел

Метро-2: секретный объект в московской подземке или вымысел

8 февраля 2024, 17:13
Фото: 1MI
В конце минувшего столетия в СМИ появлялось множество публикаций о специальной засекреченной правительственной линии Московского метрополитена. Эту загадку пытались разгадать даже спецслужбы США. Является ли «Метро-2» мифом или СССР на самом деле оставил потомкам такое наследие?

Еще в 80-х по стране начали распространяться слухи, что под Москвой есть секретная линия метро, начинающаяся под Кремлем. Один писатель, работавший в поликлинике Минобороны, услышал о секретном объекте от своих пациентов.

Российское правительство всегда воздерживалось от официальных подтверждений существования «особой подземки», сообщает newia.ru.

По словам Владимира Шевченко, главы службы протокола Горбачева, а после — Ельцина, в столичном метро все же есть секретная одноколейная ветка, ведущая от Кремля до ближайшей дачи. Линии необходим капремонт.

Однако, по рассказам бывшего префекта ЦАО Москвы Александра Музыкантского и горного инженера Ханана Абрамсона, а также согласно отчету Минобороны США, от Кремля к засекреченным объектам и бункеру ведет множество линий гигантской системы, которая строилась 40 лет.

Возможно, истина станет известна через несколько лет, когда соответствующие документы будут рассекречены.

#Общество#Москва#Метро#Станция метро#Все материалы авторов
Подпишитесь
Расчистка дорог во время аномальных снегопадов идет в Нижнем Тагиле круглосуточно
Сегодня, 15:27
«Тяжело подниматься»: в Нижнем Тагиле до сих пор не работает лифт, зажевавший женщину
Вчера, 13:48
«Много стресса, пыли и снега»: оригинальная вакансия появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:33
Недостроенную детскую многопрофильную больницу снесут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:00
Сероводород и оксид азота: 6 февраля Нижний Тагил накрыли вредные выбросы
Сегодня, 14:04
Общественные слушания по проекту шламонакопителя пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:09