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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала для хирургии

8 февраля 2024, 09:48
В Московской области будет построен завод, где будут производить инновационный материал для швов в хирургии. Этот материал используется для соединения тканей и остановки кровотечений при операциях.

На реализацию этого проекта будет потрачено более 500 млн рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 60 рабочих мест. Сейчас на заводе заканчивается установка стерильных помещений и проводится подготовка к запуску производства, пишет RT.

Весь процесс производства материала для швов будет осуществляться в чистых помещениях.

Главный директор компании «Интеграл Медикал» Артур Силивёрстов отметил, что после ухода европейских производителей шовных материалов с российского рынка, их компания решила начать производство своего собственного материала.

«На нашем предприятии в Подмосковье мы сможем производить различные иглы для хирургии из отечественного сырья», — сказал он.

Когда завод будет работать на полную мощность, он сможет производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл в год.

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