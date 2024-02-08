В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала для хирургии

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
На реализацию этого проекта будет потрачено более 500 млн рублей. На первом этапе на предприятии будет создано около 60 рабочих мест. Сейчас на заводе заканчивается установка стерильных помещений и проводится подготовка к запуску производства, пишет RT.
Весь процесс производства материала для швов будет осуществляться в чистых помещениях.
Главный директор компании «Интеграл Медикал» Артур Силивёрстов отметил, что после ухода европейских производителей шовных материалов с российского рынка, их компания решила начать производство своего собственного материала.
«На нашем предприятии в Подмосковье мы сможем производить различные иглы для хирургии из отечественного сырья», — сказал он.
Когда завод будет работать на полную мощность, он сможет производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл в год.