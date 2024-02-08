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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

Власти Японии, Индии и Таиланда призывают избегать контакта с дикими обезьянами

8 февраля 2024, 07:01
Правительства Японии, Индии и Таиланда призывают туристов и местных жителей избегать контактов с дикими обезьянами и не кормить их. Последние нападения обезьян вызвали беспокойство. Люди получали раны и переломы.

Эксперты предупреждают о рисках кормления обезьян. Они могут начать ассоциировать людей с едой и нападать, если не получат ее. Обезьяны не стесняются искать еду в мусорных баках и красть рюкзаки, пишет Pravda.Ru.

Советуют избегать близкого контакта с животными и обращать внимание на их выражение лица. Например, если обезьяна показывает зубы, это может быть признаком агрессии. В таком случае лучше удалиться и не привлекать внимание.

Ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч длиннохвостых макак «оккупировали» город Лопбури в Таиланде. Они пугали туристов и местных жителей своим агрессивным поведением. Обезьяны часто проникали в местные торговые центры и преследовали покупателей.

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