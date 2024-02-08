Власти Японии, Индии и Таиланда призывают избегать контакта с дикими обезьянами

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Эксперты предупреждают о рисках кормления обезьян. Они могут начать ассоциировать людей с едой и нападать, если не получат ее. Обезьяны не стесняются искать еду в мусорных баках и красть рюкзаки, пишет Pravda.Ru.
Советуют избегать близкого контакта с животными и обращать внимание на их выражение лица. Например, если обезьяна показывает зубы, это может быть признаком агрессии. В таком случае лучше удалиться и не привлекать внимание.
Ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч длиннохвостых макак «оккупировали» город Лопбури в Таиланде. Они пугали туристов и местных жителей своим агрессивным поведением. Обезьяны часто проникали в местные торговые центры и преследовали покупателей.