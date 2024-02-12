Почему пристрастие к гаджетам считается психическим заболеванием?

Главным симптомом зависимости от гаджетов является тревожность. Когда человек лишается доступа к своему смартфону, он ощущает тревожное состояние, поскольку теряет часть себя. С помощью гаджетов мы расширяем свои возможности: получаем эмоциональную и психологическую связь с людьми, доступ к мгновенной информации, насыщенные визуальные образы. Все то, что нам нравится, всегда под рукой. Представьте, как бы вы почувствовали себя, если бы внезапно лишились слуха или зрения — это будет похоже на чувства, которые вызывает у человека потеря гаджета.