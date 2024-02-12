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Posted Вчера, 17:14

Published Вчера, 17:14

Modified Вчера, 17:16

Updated Вчера, 17:16

Почему пристрастие к гаджетам считается психическим заболеванием?

12 февраля 2024, 17:14
Около 70% взрослого населения страдает от зависимости от гаджетов. Такие люди испытывают схожие симптомы, как у наркоманов, курильщиков и алкоголиков, пишет Pravda.Ru.

Клинический психолог Марианна Абравитова объясняет, почему ученые и врачи начали рассматривать пристрастие к гаджетам как психическое заболевание.

Главным симптомом зависимости от гаджетов является тревожность. Когда человек лишается доступа к своему смартфону, он ощущает тревожное состояние, поскольку теряет часть себя. С помощью гаджетов мы расширяем свои возможности: получаем эмоциональную и психологическую связь с людьми, доступ к мгновенной информации, насыщенные визуальные образы. Все то, что нам нравится, всегда под рукой. Представьте, как бы вы почувствовали себя, если бы внезапно лишились слуха или зрения — это будет похоже на чувства, которые вызывает у человека потеря гаджета.

Другие симптомы зависимости от гаджетов включают учащенное сердцебиение, потливость, онемение ног, а также потерю ориентации в пространстве и времени при развитии продолжительной зависимости.

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