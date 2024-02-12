РЭО обнародовал список лидеров «Зеленой лиги»

«„Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!»», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он указал, что «Зеленая лига» выступила в качестве акселератора для талантливой молодежи, разрабатывающей новые проекты в области экологии. Спустя год в РЭО изучают итоги и с радостью делятся информацией о самых активных клубах, рассказал Буцаев. Он выразил убежденность, что именно молодежь будет создавать чистое и здоровое будущее Земли. В связи с этим Буцаев обещал, что РЭО обязательно продолжит продвижение экологических инициатив молодых россиян. Об этом пишет 56orb.ru