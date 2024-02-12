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РЭО обнародовал список лидеров «Зеленой лиги»

РЭО обнародовал список лидеров «Зеленой лиги»

12 февраля 2024, 20:31
Фото: 1MI
Российский экологический оператор рассказал о результатах первого года программы «Зеленая лига» и представил 15 наиболее активных экологических объединений студентов по итогам деятельности в рамках программы. В лидеры «Зеленой лиги» вышли сразу два экоклуба из Тулы.

«„Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!»», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он указал, что «Зеленая лига» выступила в качестве акселератора для талантливой молодежи, разрабатывающей новые проекты в области экологии. Спустя год в РЭО изучают итоги и с радостью делятся информацией о самых активных клубах, рассказал Буцаев. Он выразил убежденность, что именно молодежь будет создавать чистое и здоровое будущее Земли. В связи с этим Буцаев обещал, что РЭО обязательно продолжит продвижение экологических инициатив молодых россиян. Об этом пишет 56orb.ru

В программе задействованы 55 экологических клубов из 40 регионов страны, в том числе из Луганской народной республики и Запорожской области. Условием вступления в «Лигу» является участие в конкурсном отборе.

PR-директор РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в рейтинг попали 15 клубов, проявивших наибольшую активность. В ведущую тройку вошли представители двух регионов. На первом месте расположился экологический клуб Тульского госуниверситета «Зеленая экономика», второе место — за экологическим добровольческим корпусом «Сохраняй» Тульского государственного педуниверситета им. Л. Н. Толстого. Последним в тройке лидеров оказался экологический клуб «Жизнь» Самарского государственного технического университета.

Отбирая клубы для рейтинга, жюри опиралось на данные о деятельности объединений за 2023 год. Предпочтение оказывали командам экоклубов, которые участвовали в мероприятиях федеральной экологической повестки, продвигали собственные экопросветительские и волонтерские события, а также стали организаторами серии мероприятий «На зеленой волне» по расширению осведомленности о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.

Цикл мероприятий «На зеленой волне» оказался для РЭО не только возможностью рассказать российской молодежи о положительных изменениях в экологии, но стал для студентов площадкой для профессиональной ориентации. Совместными усилиями студенты организовали более семи тысяч мероприятий, которые привлекли более 53 тысяч человек.

Наиболее активные участники «Зеленой лиги» попробовали себя в роли организаторов экологических событий. В октябре пятеро студентов вошли в состав дирекции молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).

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