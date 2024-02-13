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Updated Сегодня, 13:06

Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству поездок в Сочи

Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству поездок в Сочи

13 февраля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС вместе с сервисом бронирования отелей МТС Travel проанализировали поездки россиян на горнолыжные курорты Сочи. В прошлом году турпоток в этот регион вырос на 4%, а Свердловская область оказалась в топе направлений, откуда чаще всего приезжают путешественники.

В 2023 году россияне стали чаще посещать горный кластер Сочи. Чаще всего на курорты приезжают туристы из Москвы — 30% от всех поездок по стране, Петербурга — 7%), Ростовской области — 5% и Свердловской области — 4%. В десятку активных путешественников также вошли соседние Челябинская область, Пермский край, Татарстан, Башкортостан и Новосибирская область.

Аналитики МТС Travel отмечают, что средняя продолжительность поездки в Сочи составила 8 дней. В основном на горнолыжные курорты приезжают женщины в возрасте 35-44 лет. Количество мужчин этой же возрастной категории предпочитают проводить отпуск в горах немногим реже. Примерно каждый третий путешественник ездит еще и на Черноморское побережье.

Для комфорта жителей и туристов компания МТС обновила инфраструктуру связи на территории горного кластера Сочи. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета на курортах Газпром, Красная поляна и Роза Хутор выросла. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мб/сек — на данный момент это самая высокое значение на горнолыжных курортах региона. Это подтверждается результатами независимого исследования ИАА TelecomDaily.

Равномерное покрытие и высокие скорости в горном кластере достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов.

Методология исследования

Исследование было проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Специалисты проанализировали обезличенный массив данных о поездках россиян на территорию горного Сочи с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно. Поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками дней с целью исключить короткие и не туристические визиты не учитывались.

#Общество#Аналитика#Свердловская область#Москва#Татарстан#Челябинская область#Туристы#Пермский край#Горнолыжные курорты#Сочи#Путешествия#Исследование#МТС#Башкортостан#Черноморское побережье#Анастасия Имамахметова#Ростовская область
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