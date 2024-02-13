Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству поездок в Сочи

Исследование было проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Специалисты проанализировали обезличенный массив данных о поездках россиян на территорию горного Сочи с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно. Поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками дней с целью исключить короткие и не туристические визиты не учитывались.