Posted Вчера, 10:44
Published Вчера, 10:44
Modified Вчера, 10:47
Updated Вчера, 10:47
Фотографии, предоставленные археологом, показывают структуры, напоминающие пирамиды, и узоры, такие же, как в древних городах. Ученый, специализирующийся на спутниковой археологии, провел исследование района, где астронавты NASA обнаружили огромную подземную полость около 300 метров под ледником Туэйтса, пишет pravda.ru.
Однако, чтобы убедиться в достоверности этого открытия, необходимо проверить его другими признанными специалистами и организациями. Официальные представители NASA пока не прокомментировали это открытие, поэтому есть сомнения в его правдивости.
Такие большие археологические открытия требуют дальнейших исследований для подтверждения или опровержения. Научное сообщество может провести дополнительные исследования для получения более точной информации. Однако, экспедиции в Антарктиду сталкиваются с финансовыми и логистическими проблемами, поэтому такие исследования сложны и дорогостоящие.