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Posted Вчера, 10:44

Published Вчера, 10:44

Modified Вчера, 10:47

Updated Вчера, 10:47

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город

14 февраля 2024, 10:44
Археолог сделал удивительное открытие: нашел очень старый город в Антарктиде, который начал постепенно выходить из-под льда и мерзлоты. По словам ученого, это может быть результатом изменений в климате.

Фотографии, предоставленные археологом, показывают структуры, напоминающие пирамиды, и узоры, такие же, как в древних городах. Ученый, специализирующийся на спутниковой археологии, провел исследование района, где астронавты NASA обнаружили огромную подземную полость около 300 метров под ледником Туэйтса, пишет pravda.ru.

Однако, чтобы убедиться в достоверности этого открытия, необходимо проверить его другими признанными специалистами и организациями. Официальные представители NASA пока не прокомментировали это открытие, поэтому есть сомнения в его правдивости.

Такие большие археологические открытия требуют дальнейших исследований для подтверждения или опровержения. Научное сообщество может провести дополнительные исследования для получения более точной информации. Однако, экспедиции в Антарктиду сталкиваются с финансовыми и логистическими проблемами, поэтому такие исследования сложны и дорогостоящие.

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