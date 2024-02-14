Клиенты Tele2 могут купить смартфон ко Дню всех влюбленных за полцены

Специальное предложение — результат успешного партнерства Tele2 с компанией Infinix, которая специализируется на производстве трендовых и доступных гаджетов для молодежи. По итогам 2023 года вендор Infinix показывает впечатляющую динамику по продажам в сети Tele2. Продажи смартфонов Infinix выросли в 6 раз в штучном выражении год к году, доля вендора увеличилась более чем в 5 раз за период — с 6% до 32% год к году.