Перекупов назвали виновными в росте цен на автомобили в России

Эксперт заявил о росте цен на автомобили в России из-за перекупов

Средняя стоимость автомобилей в России в 2023 году возросла до 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев.