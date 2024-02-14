Перекупов назвали виновными в росте цен на автомобили в России
14 февраля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт заявил о росте цен на автомобили в России из-за перекупов
Средняя стоимость автомобилей в России в 2023 году возросла до 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев.
По его словам, тенденции на цены выглядят так:
Дилеры отмечают стабилизацию цен в районе 2 миллионов рублей. Так, стоимость выросла на 13,5% с начала 2023 года.
Профессиональные продавцы заявляют, что в среднем цена выросла до 1,3 миллиона рублей. Это 58%. Рост вызван тем, что перекупщикам приходится использовать дополнительные методы, чтобы оперативно покупать и продавать авто. Это приводит к росту издержек.
Среди физлиц рост цены составил 29%. Он достиг отметки в 1 миллион рублей.
При этом, по мнению эксперта, значительного снижения стоимости ожидать не стоит, пишет Newia.