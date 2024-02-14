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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Эксперт заявил о росте цен на автомобили в России из-за перекупов

Перекупов назвали виновными в росте цен на автомобили в России

14 февраля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт заявил о росте цен на автомобили в России из-за перекупов

Средняя стоимость автомобилей в России в 2023 году возросла до 1,3 миллиона рублей. Об этом рассказал руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев.

По его словам, тенденции на цены выглядят так:

  • Дилеры отмечают стабилизацию цен в районе 2 миллионов рублей. Так, стоимость выросла на 13,5% с начала 2023 года.
  • Профессиональные продавцы заявляют, что в среднем цена выросла до 1,3 миллиона рублей. Это 58%. Рост вызван тем, что перекупщикам приходится использовать дополнительные методы, чтобы оперативно покупать и продавать авто. Это приводит к росту издержек.
  • Среди физлиц рост цены составил 29%. Он достиг отметки в 1 миллион рублей.

При этом, по мнению эксперта, значительного снижения стоимости ожидать не стоит, пишет Newia.

#Транспорт#Цены#Авто#Стоимость#Эксперт#Машины#Ирина Кирилова
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