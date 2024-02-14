В Госдуме предложили расширить льготу на земельный налог семьям с пятью детьми

Posted Вчера, 11:33
Published Вчера, 11:33
Modified Вчера, 11:35
Updated Вчера, 11:35
Законодатель Евгений Федоров выразил мнение, что существующие налоговые преференции не учитывают различий в количестве детей в многодетных семьях, пишет RT. Он предлагает освободить от уплаты налога участки площадью до 1,2 тыс. кв. м для таких семей.
Предложение направлено на то, чтобы обеспечить комфортное проживание семей с пятью и более детьми, у которых может быть необходимость в большей площади земельного участка.