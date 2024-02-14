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Posted Вчера, 11:33

Published Вчера, 11:33

Modified Вчера, 11:35

Updated Вчера, 11:35

В Госдуме предложили расширить льготу на земельный налог семьям с пятью детьми

14 февраля 2024, 11:33
В Госдуме появилась инициатива о расширении льготы на земельный налог для семей, у которых больше пяти детей.

Законодатель Евгений Федоров выразил мнение, что существующие налоговые преференции не учитывают различий в количестве детей в многодетных семьях, пишет RT. Он предлагает освободить от уплаты налога участки площадью до 1,2 тыс. кв. м для таких семей.

Предложение направлено на то, чтобы обеспечить комфортное проживание семей с пятью и более детьми, у которых может быть необходимость в большей площади земельного участка.

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