В таежных районах Северного Урала появилась мобильная связь

Сразу шесть новых вышек мобильной связи МТС были возведены в Североуральском городском округе Свердловской области. Впервые сотовая связь появилась в селе Всеволодо-Благодатском, расположенном на автомобильной трассе Северный широтный коридор, а также в 40-километровом секторе на север и северо-запад от этого села. Здесь ведется добыча медно-цинковых руд Тарньерского и Ново-Шемурского месторождений. Именно эти локации являются настоящей уральской кладовой, а добываемая руда помимо меди содержит рудное золото и серебро, индий, теллур, селен, цинк, кадмий, кобальт и серу. Осваивает месторождения АО «Святогор». Круглосуточно и в любую погоду тысячи рабочих ведут добычу полезных ископаемых на этих рудниках.