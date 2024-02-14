В таежных районах Северного Урала появилась мобильная связь

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сразу шесть новых вышек мобильной связи МТС были возведены в Североуральском городском округе Свердловской области. Впервые сотовая связь появилась в селе Всеволодо-Благодатском, расположенном на автомобильной трассе Северный широтный коридор, а также в 40-километровом секторе на север и северо-запад от этого села. Здесь ведется добыча медно-цинковых руд Тарньерского и Ново-Шемурского месторождений. Именно эти локации являются настоящей уральской кладовой, а добываемая руда помимо меди содержит рудное золото и серебро, индий, теллур, селен, цинк, кадмий, кобальт и серу. Осваивает месторождения АО «Святогор». Круглосуточно и в любую погоду тысячи рабочих ведут добычу полезных ископаемых на этих рудниках.
Еще одна мачта сотовой связи, имеющая приемо-передающее оборудование трех стандартов связи DCS, LTE и NB-IoT запущенна в Кушвинском городском округе, в 6-ти километрах восточнее поселка Баранчинский. Ее сигнал покрывает Волковское месторождение медно-железо-ванадиевых руд, также разрабатываемое «Святогором».
Отметим, вся четырехвековая история освоения Урала связана с добычей и переработкой полезных ископаемых. Но современное горное производство значительно отличается от тех способов добычи руды, которые использовал, например, граф Сергей Строганов, основатели села Всеволодо-Благодатское. Это высокоинтеллектуальная отрасль промышленности. Здесь работают сложнейшие механизмы, а многими процессами управляют компьютеры.
Задача МТС — обеспечить горное производство связью самого высокого качества. Но, важно подчеркнуть, что построенная нами на севере области сеть подвижной радиосвязи — это не корпоративная, а общедоступная сеть. Ее предназначение не ограничивается одними потребностями горняков. Мобильная связь, передача данных и даже интернет вещей могут пригодиться экологам, осуществляющим пристальный контроль за воздействием рудокопов на природу, охотникам, туристам, открывающим для себя красоты Северного Урала, смотрителям заповедника «Денежкин камень», — поделился достижениями компании директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.