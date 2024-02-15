Врач-диетолог Елена Соломатина напоминает о необходимости правильной обработки кур

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:24
Она отмечает, что при готовке куриного мяса на гриле или в виде шашлыка некоторые части могут остаться неполностью прожаренными, особенно гузка, где могут находиться бактерии сальмонеллы.
Особо важно обращать внимание на обработку сочленений и суставов, так как эти участки могут быть достаточно труднодоступными для термической обработки и стать источником бактериальной инфекции, пишет pravda.ru.
Соломатина также подчеркивает, что использование куриной кожи не рекомендуется из-за ее высокого содержания вредного жира. Также следует быть осторожными с продуктами, такими как потроха, так как они могут являться источником сальмонеллеза.
Она отмечает, что на лапах птицы и в ее чешуйках часто накапливается грязь, а печень кур, которые были выращены на специальных кормах, может содержать избыточное количество холестерина.