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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Врач-диетолог Елена Соломатина напоминает о необходимости правильной обработки кур

15 февраля 2024, 06:20
Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает о необходимости правильной обработки куриного мяса, чтобы избежать заболевания.

Она отмечает, что при готовке куриного мяса на гриле или в виде шашлыка некоторые части могут остаться неполностью прожаренными, особенно гузка, где могут находиться бактерии сальмонеллы.

Особо важно обращать внимание на обработку сочленений и суставов, так как эти участки могут быть достаточно труднодоступными для термической обработки и стать источником бактериальной инфекции, пишет pravda.ru.

Соломатина также подчеркивает, что использование куриной кожи не рекомендуется из-за ее высокого содержания вредного жира. Также следует быть осторожными с продуктами, такими как потроха, так как они могут являться источником сальмонеллеза.

Она отмечает, что на лапах птицы и в ее чешуйках часто накапливается грязь, а печень кур, которые были выращены на специальных кормах, может содержать избыточное количество холестерина.

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