Год Семьи. Когда спорт объединяет

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Наш первый рассказ о семье Язовских, чей общий педагогический стаж более 100 лет.
О семье беседую с директором школы №100 Дмитрий Язовских, в кабинете которого вижу немало спортивных медалей, грамот.
Это ваши спортивные реликвии?
Да, мои. Они дороги сердцу, напоминают о моей спортивной жизни, юности, детстве, — ответил Дмитрий Валерьевич, начиная свой рассказ о спортивных истоках.
Семью Язовских, которая жила на улице Рабочей на Старой Гальянке, объединил спорт. Стиль жизни задал отец Дмитрия — учитель физкультуры Валерий Михайлович Язовских, чей общий педагогический стаж более полувека. Начинал свой трудовой путь он в 90-й, продолжил — в 38-й железнодорожной, а закончил — в 81-й школе.
Увлекался Валерий многими видами спорта, в том числе лыжными гонками. Запомнилась сыну одна из лыжных прогулок. Десятилетний Дмитрий на лыжне отстал, а отец, видя слабую подготовку сына, добродушно подзадорил:
Ну, на лыжне ты пока «чайник»!
Дмитрия это задело. Он стал тренироваться в лыжной секции «Уральца». Через пару лет сын с отцом уже катался на лыжах на равных. Дмитрий был горд: теперь он уже не «чайник»!
С детства парень относился к занятиям спортом ответственно. В спортивных лагерях вел дневники, тщательно записывая свои действия на тренировках, анализируя их. Однако при постоянных разъездах Дмитрий был примером для одноклассников: учился на пятерки, школу закончил с серебряной медалью.
Но хотел стать выпускник только учителем физкультуры. Вот только волновался он из-за того, что при поступлении в Свердловский пединститут надо было сдать нормативы по гимнастике, которой в школе не уделяли должного внимания.
Выручил отец, который стал заниматься с сыном. За месяц изнурительных тренировок отец подготовил сына. В упражнения на брусьях он набрал 9,2 балла из 10. Это была победа: Дмитрий поступил в пединститут.
А какой след в жизни оставила мама?
Мама, Галина Владимировна, прекрасная хозяйка, рукодельница, швея, наш «семейный психотерапевт», с которым я и сейчас делюсь своими проблемами, — ответил директор школы. — С ней я в детстве выходил на лыжные прогулки, когда отец вёл в школе уроки физкультуры. Умела мама находить контакт с детьми, участвовала в работе школьного родительского комитета…
Подружились родители Дмитрия ещё во время учёбы в школе №90, где играли в самодеятельном театре. Однажды, под Новый год, Валерий вызвался проводить Галину. Это стало началом романтических отношений, созданию семьи, которой уже более полувека.
В Свердловском пединституте Дмитрий не только хорошо учился, но и активно занимался спортом, выступал за вуз, участвовал во Всероссийской зимней Универсиаде 1991 года. Перспективному студенту предлагали остаться в аспирантуре, но он вернулся в Нижний Тагил.
Там его ждали родители, друзья и Надежда. С ней Дмитрий дружил со школы. Их сблизил спорт. Надежда каталась на лыжах, в том числе горных. Частенько Дмитрий забегал к молодой воспитательнице в детский сад. Она видела, что дети тянутся к нему. Подумала, что хорошим отцом будет! Надежда не ошиблась: Дмитрий стал хорошим отцом. С сыном Михаилом у него много общих интересов, особенно в спорте.
Родители записали Михаила в лыжную секцию и для того, чтобы победить астму. Болезнь отступила: Михаил стал спортсменом. Теперь он тренирует детей на горе Долгой, преподаёт физкультуру в политехнической гимназии на ГГМ. Успехов Михаил Язовских достиг не только в лыжных гонках, но и в ски-альпинизме, заняв недавно четвертое место на первенстве Свердловской области.
А как начался ваш трудовой путь в Нижнем Тагиле?
После распределения я устроился в школу №81, стал работать тренером-преподавателем в бассейне, — ответил Дмитрий Язовских. — Одновременно преподавал физкультуру в пятом и седьмом классе. Вечером занимался с детьми в секции футбола, в тренажёрном зале, вёл уроки по плаванию.
Со школой Дмитрий расстался всего на год: служил во внутренних войсках в воинской части на Северном. Там не только ходил с автоматом в караул, но и активно занимался спортом: стал чемпионом дивизии по лыжным гонкам и призером соревнований по легкой атлетике.
Вернувшись в 81-ую школу, Дмитрий стал взращивать спортивные таланты среди детей. И вполне успешно. Так, учащиеся школы становились призерами в мини-футболе и лыжных гонках. Внедрил педагог в образовательный процесс программу «Русские народные игры». В ней дети освоили основные двигательные умения и навыки, изучили подвижные игры народов нашего края. Это стало творческой изюминкой молодого педагога, который был признан лучшим в номинации «Начинающий учитель физической культуры». Его высокий авторитет среди педагогов предопределил назначение в 2002 году на должность директора школы №81.
Благодаря организаторским способностям Д. В. Язовских школа преобразилась: приобретена школьная мебель, отремонтированы помещения для школьного музея, спортзал и кабинет ОБЖ, который на городском конкурсе занял первое место, открыли два компьютерных класса и так далее.
Конечно, немало сделал директор для развития физкультуры и спорта: в школе приобрели спортинвентарь, укомплектовали лыжную базу, построили баскетбольную площадку. В образовательном учреждении работали тренеры по баскетболу, лыжным гонкам, футболу и другим видам спорта. Как следствие, в смотре-конкурсе под девизом «Физическая культура — здоровье тагильчан» школа заняла первое место. Неоднократно образовательное учреждение становилось победителем районной Спартакиады.
Кстати, когда сын был директором, отец стал учить детей плаванию в школе №81. Важность программы по обучению плаванию Валерий Язовских понимал: не раз вытаскивал тонущих, не умеющих плавать детей из водоемов в пионерских лагерях, однажды спас двух лыжниц-девчушек, провалившихся под подтаявший лёд у речки Горячки. По скромности об этом Валерий промолчал, но о спасателе-герое рассказала в СМИ одна из бабушек пострадавших.
К мудрым советам отца Язовских-средний прислушивался и будучи директором. Учился уважению к ученикам, к правильному проведению соревнований, в которых не должно быть мелочей.
Успехи у Дмитрия были налицо. Его заметили, предложили должность начальника управления по делам молодежи. Дмитрий не отказался: новое дело не пугало, хотелось внести свой вклад в развитие Нижнего Тагила.
В 2013 году после реорганизации, слияния служб Дмитрий Язовских был назначен начальником управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. В том числе благодаря его организаторским способностям спортсмены Нижнего Тагила блистали на соревнованиях различного уровня, развивался массовый спорт, строились новые спортивные объекты. Среди них — «Юпитер» и «Президентский» на Гальянке.
Но все же сердцем Дмитрий был за работу в школе. И мечта осуществилась: в январе 2019 года он был назначен директором школы №100. Крупнейшее в городе образовательное учреждение еще строилось. Школу планировали открыть в сентябре, в начале нового учебного года. Но уже надо было организовать прием детей в восемь первых классов, набирать преподавательский состав, вникать в тонкости строительства.
Пять лет назад директору новостройки вместе с секретарём приходилось ютиться в тесном кабинете школы №69. Но на трудности директор не сетовал, преодолевал их. За рекордно короткие сроки самая большая и современная школа была построена и торжественно открыта 2 сентября, в начале нового учебного года.
Стадион, пять спортзалов, спортивные площадки, просторные столовая и актовый зал, музей, современные, прекрасно оборудованные кабинеты, лаборатории и многое другое не могли не вызвать восторг детей и родителей. И я, пройдя по этажам школы, не мог скрыть восхищения от увиденного, в том числе от оформления первого этажа, обилия спортивных кубков.
За сравнительно короткий период времени сумели достигнуть многого? — спросил я.
Наша школа отличилась в районной Спартакиаде, легкоатлетическом кроссе, баскетболе, мини-футболе, плавании, лыжных гонках, соревнованиях по другим видам спорта, — ответил Дмитрий Валерьевич. — Наши учащиеся активно сдают нормы ГТО, занимаются многими видами спорта от футбола, самбо, художественной гимнастики, скалолазания до настольного тенниса и шахмат. Развиваем популярный ныне школьный биатлон. Занимаются у нас дети из «Старого Соболя», «Юности», «Юпитера», спортивных школ города.
Трое выпускников школы №100 стали золотыми медалистами, одна из них, Анастасия Павлова, поступила в МГУ. В старших классах образовательного учреждения развивается профильное обучение — инженерное и медиа — успешно работает телестудия «Супер 100 ТВ», выходит газета «Супер 100». В общем, школе есть чем гордиться, достойно встретить свой пятилетний юбилей!
Спорт, различные мероприятия в школе сплачивают детей и родителей, воспитывают семейные ценности. А какие из них приоритетны в семье Язовских? — спросил я.
В приоритете любовь и уважение к старшему поколению, к отцу с матерью, которые вырастили и воспитали меня, — ответил Дмитрий Валерьевич. — Еще любовь и верность в супружеских отношениях: в прошлом году с Надеждой отметили жемчужную свадьбу, 30-летний юбилей совместной жизни, родительская любовь к сыну Михаилу, его жене Юле, внучкам Полине и Еве.
Как сохраняете, укрепляете семейные ценности?
Стараемся быть вместе, совместно поводим досуг. В разные годы мы побеждали как самая спортивная семья Тагилстроевского района, а сын Михаил в забеге спортсменов на «Лыжне России», успешно участвовали в «Тагильской снежинке», в легкоатлетической эстафете на приз газеты «Тагильский рабочий». По-прежнему с удовольствием с Надеждой катаюсь на лыжах, играю в мини-футбол и хоккей. Летом с удовольствием всей семьёй, с родителями отдыхаем на даче у станции «Быньговский». Участок утопает в цветах, посаженных мамой. Рядом сын Михаил, его жена Юля, внучки — наши цветы жизни, наша главная семейная ценность!
Виктор Кузнецов.
Фото автора и из семейного архива Д. В. Язовских.