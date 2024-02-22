Год Семьи. Когда спорт объединяет

Там его ждали родители, друзья и Надежда. С ней Дмитрий дружил со школы. Их сблизил спорт. Надежда каталась на лыжах, в том числе горных. Частенько Дмитрий забегал к молодой воспитательнице в детский сад. Она видела, что дети тянутся к нему. Подумала, что хорошим отцом будет! Надежда не ошиблась: Дмитрий стал хорошим отцом. С сыном Михаилом у него много общих интересов, особенно в спорте.