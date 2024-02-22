РЭО проведет орнитологические обследования свалок возле гражданских аэродромов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что мусорные свалки привлекают большое количество птиц, что может представлять угрозу безопасности полетов. В связи с этим принято решение провести мониторинг территорий в пределах 15 километров от центра взлетно-посадочных полос. Буцаев подчеркнул, что РЭО серьезно относится к этой задаче, поскольку число авиационных инцидентов, связанных с птицами, стало расти, сообщает 56orb.ru.