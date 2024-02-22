tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

РЭО проведет орнитологические обследования свалок возле гражданских аэродромов

РЭО проведет орнитологические обследования свалок возле гражданских аэродромов

22 февраля 2024, 12:31
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) проведет орнитологические исследования на полигонах, расположенных рядом с гражданскими аэропортами. Эти работы планируется завершить к 1 сентября текущего года.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что мусорные свалки привлекают большое количество птиц, что может представлять угрозу безопасности полетов. В связи с этим принято решение провести мониторинг территорий в пределах 15 километров от центра взлетно-посадочных полос. Буцаев подчеркнул, что РЭО серьезно относится к этой задаче, поскольку число авиационных инцидентов, связанных с птицами, стало расти, сообщает 56orb.ru.

Согласно постановлению Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, владельцам таких полигонов предписано провести орнитологические обследования до 1 сентября 2024 года. В противном случае объект может быть законсервирован. Владельцы этих свалок также могут предпринять меры для предотвращения скопления птиц.

Отмечается, что РЭО сотрудничает с региональными органами власти, ответственными за орнитологические исследования. Об этом сообщил заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин. Он подчеркнул, что орнитологические обследования необходимы для снижения рисков в авиации.

Подпишитесь
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражи
Вчера, 14:43
Год Семьи. Когда спорт объединяет
Сегодня, 09:54
Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Вчера, 10:32
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
20 февраля, 14:46
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
20 февраля, 14:44
Кардиохирург из Нижнего Тагила прооперировал пациента в Луганске
Вчера, 09:58