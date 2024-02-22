РЭО проведет орнитологические обследования свалок возле гражданских аэродромов

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что мусорные свалки привлекают большое количество птиц, что может представлять угрозу безопасности полетов. В связи с этим принято решение провести мониторинг территорий в пределах 15 километров от центра взлетно-посадочных полос. Буцаев подчеркнул, что РЭО серьезно относится к этой задаче, поскольку число авиационных инцидентов, связанных с птицами, стало расти, сообщает 56orb.ru.
Согласно постановлению Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, владельцам таких полигонов предписано провести орнитологические обследования до 1 сентября 2024 года. В противном случае объект может быть законсервирован. Владельцы этих свалок также могут предпринять меры для предотвращения скопления птиц.
Отмечается, что РЭО сотрудничает с региональными органами власти, ответственными за орнитологические исследования. Об этом сообщил заместитель главы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин. Он подчеркнул, что орнитологические обследования необходимы для снижения рисков в авиации.