В Госдуме предложили создать новую федеральную программу «Семейный дом»

В своем обращении Яна Лантратова отмечает, что ситуация с демографией в стране находится под напряжением. В исследовании Российского государственного социального университета 2023 года было указано, что 45% российских семей назвали плохие условия проживания основной причиной для отказа от рождения детей в ближайшее время, пишет RT.