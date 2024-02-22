В Госдуме предложили создать новую федеральную программу «Семейный дом»

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В своем обращении Яна Лантратова отмечает, что ситуация с демографией в стране находится под напряжением. В исследовании Российского государственного социального университета 2023 года было указано, что 45% российских семей назвали плохие условия проживания основной причиной для отказа от рождения детей в ближайшее время, пишет RT.
Для улучшения жилищных условий многодетных семей и стимулирования рождаемости, Яна Лантратова предлагает создать федеральную программу «Семейный дом». Эта программа будет направлена на строительство жилых домов, которые будут предоставлены многодетным семьям в пожизненное безвозмездное пользование.
Предлагается, чтобы условия безвозмездного пользования домом завершались только после смерти обоих родителей или продолжались, если один из их потомков также создал многодетную семью и проживает в этом доме.
Яна Лантратова обращается к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность воплощения программы «Семейный дом» и представить позицию правительства России по этому вопросу.