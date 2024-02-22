Жители Свердловской области смогут сэкономить на услугах связи до 30%

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение всего выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Посетители розничных магазинов МТС Свердловской области могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.
Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Абонемент на связь дает пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатёж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счета перед списанием абонентской платы — всю сумму он оплачивает единовременно, — отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Стоимость абонементов в Екатеринбурге и Свердловской области: