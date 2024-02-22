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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Жители Свердловской области смогут сэкономить на услугах связи до 30%

Жители Свердловской области смогут сэкономить на услугах связи до 30%

22 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI
Реклама. ПАО «МТС» . erid: LjN8KNopG
Цифровая экосистема МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до одного года. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение всего выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС Свердловской области могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Абонемент на связь дает пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатёж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счета перед списанием абонентской платы — всю сумму он оплачивает единовременно, — отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Стоимость абонементов в Екатеринбурге и Свердловской области:

  • МТС Больше –1810 рублей (3 месяца), 3270 рублей (6 месяцев) и 5610 рублей (12 месяцев),
  • МТС Супер — 2190 рублей (3 месяца), 3990 рублей (6 месяцев) и 6870 рублей (12 месяцев),
  • МТС Проще — 3930 рублей (12 месяцев).
#Бизнес#Свердловская область#Акция#Скидки#Тариф#Экономия#МТС#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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