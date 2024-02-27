В Минздрав пожаловались на фельдшера из Владивостока за ее черный юмор

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Инесса Колпакова, которая работает фельдшером скорой помощи, рассказала RT о том, что сейчас ее ждет служебная проверка из-за контента, который она размещала в своем блоге.
Как отметила Колпакова, анонимный заявитель пожаловался в Министерство здравоохранения и на станцию скорой помощи из-за контента, который ему не понравился. При этом руководство ранее не высказывало ей никаких замечаний. Девушка отметила, что для нее блог является способом самовыражения.
Она подчеркнула, что она одинаково относится к всем пациентам и никого не обижает, включая бездомных и наркоманов, которых она спасает. Она также отметила, что у многих медиков есть черный юмор, и у нее он тоже есть.
Колпакова вела свой блог всего десять дней, и сейчас она ищет адвокатов и готовится написать объяснительную. Ее работу пока не приостановили.