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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Минздрав пожаловались на фельдшера из Владивостока за ее черный юмор

27 февраля 2024, 12:40
В Министерство здравоохранения поступила жалоба на фельдшера из Владивостока из-за ее неуместного юмора.

Инесса Колпакова, которая работает фельдшером скорой помощи, рассказала RT о том, что сейчас ее ждет служебная проверка из-за контента, который она размещала в своем блоге.

Как отметила Колпакова, анонимный заявитель пожаловался в Министерство здравоохранения и на станцию скорой помощи из-за контента, который ему не понравился. При этом руководство ранее не высказывало ей никаких замечаний. Девушка отметила, что для нее блог является способом самовыражения.

Она подчеркнула, что она одинаково относится к всем пациентам и никого не обижает, включая бездомных и наркоманов, которых она спасает. Она также отметила, что у многих медиков есть черный юмор, и у нее он тоже есть.

Колпакова вела свой блог всего десять дней, и сейчас она ищет адвокатов и готовится написать объяснительную. Ее работу пока не приостановили.

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