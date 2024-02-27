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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Задержаны грабители, похитившие 155 ювелирных украшений из магазина в Подмосковье

27 февраля 2024, 11:25
В Подмосковье задержаны преступники, похитившие 155 ювелирных украшений из магазина. Об этом информировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России, в своих социальных сетях.

Преступники действовали вдвоем. Один из них стоял перед входной дверью магазина, а второй разбил несколько витрин и унес драгоценности в рюкзак, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанными оказались граждане из одного из стран Закавказья, которые уже имели судимости, уточнила Ирина Волк.

Правоохранители быстро вычислили преступников, несмотря на то, что они скрывали лица под черными масками и солнцезащитными очками.

Возбуждено уголовное дело. Преступников поместили под стражу.

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