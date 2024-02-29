У главных достопримечательностей Алапаевска появилась 4G-связь

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В числе площадок, на которых в Алапаевске появилось новое оборудование стандарта 4G МТС, оказалось здание Индустриального техникума по улице Ленина, 35. Сигнал установленных в этой локации антенн обеспечивает связью четвертого поколения главные достопримечательности города — Свято-Троицкий кафедральный собор, считающийся первой каменной церковью на Среднем Урале, Напольную школу — последнее место заточения Алапаевских мучеников — великих князей рода Романовых и святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны, а также Дом-музей Петра Ильича Чайковского, где известный русский композитор провел часть своего детства.
Другая местная достопримечательность — Алапаевская узкоколейная железная дорога. Это одна из самых протяженных пассажирских «узкоколеек» мира с шириной колеи 750 мм: своеобразный исторический, технический памятник и одновременно действующая железная дорога. Именно ее вокзал Алапаевск-2 и музей АУЖД попали в сектора трех обновленных базовых станций мобильной связи на улицах: Краснофлотцев, Ветлугина и 3-го Интернационала. Скорость мобильного интернета выросла и на территории молочного завода на улице Красной Армии, 100. Продукция этого предприятия известна даже тем свердловчанам, для которых Алапаевск ассоциируется только с молоком и кисломолочными изделиями. Здесь новое оборудование смонтировано прямо на дымовой трубе завода.
Рефармингом называется передача радиосигнала стандарта 4G на частотах, ранее использовавшихся прежними стандартами связи (2G, 3G). 2G предназначался только для голосовой связи, а 3G — только для мобильного интернета. Стандарт 4G позволяет передавать и голос, и цифровые данные, а с опцией VoLTE — даже в рамках одной сессии. Высвобождение старых частот под новые задачи помогло нам увеличить емкость сети подвижной радиосвязи, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Отметим, в течение прошлого года специалисты МТС полностью завершили перенастройку частот в Екатеринбурге. На сегодняшний день уже заканчивается модернизация оборудования в Верхней Пышме, Реже, Ревде и Алапаевске. В планах компании на 2024 год провести рефарминг на всей территории Свердловской области.