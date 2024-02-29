У главных достопримечательностей Алапаевска появилась 4G-связь

Другая местная достопримечательность — Алапаевская узкоколейная железная дорога. Это одна из самых протяженных пассажирских «узкоколеек» мира с шириной колеи 750 мм: своеобразный исторический, технический памятник и одновременно действующая железная дорога. Именно ее вокзал Алапаевск-2 и музей АУЖД попали в сектора трех обновленных базовых станций мобильной связи на улицах: Краснофлотцев, Ветлугина и 3-го Интернационала. Скорость мобильного интернета выросла и на территории молочного завода на улице Красной Армии, 100. Продукция этого предприятия известна даже тем свердловчанам, для которых Алапаевск ассоциируется только с молоком и кисломолочными изделиями. Здесь новое оборудование смонтировано прямо на дымовой трубе завода.