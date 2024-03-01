Опыт России в борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями оценили во всем мире

«Востребованность российского опыта в области системы цифровой маркировки и организации системы прослеживания прямо указывает на то, что действующее отраслевое регулирование в нашей стране — одно из самых современных в мире. Мы уверены, что дальнейшее инновационное развитие национального законодательства невозможно без обмена опытом с заинтересованными странами на международных площадках, таких как Совещание Сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями в Панаме или мероприятий ЕАЭС и БРИКС. Такое позитивное сотрудничество даст новый импульс межстрановому сотрудничеству», — отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.