Какая погода может привести к инсульту?

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Скоро зимние морозы сменятся теплой весенней погодой. Однако важно помнить о своем здоровье и быть более внимательными в этот период, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Есть предположение, что изменение температуры может привести к серьезным последствиям для физического состояния человека, включая инсульт. Эксперты, однако, не единодушны в отношении этого вопроса.
Доктор Мария Беляева, общий врач, объяснила, что данные о связи между погодой и инсультом являются противоречивыми в медицинском сообществе.
«Пока нет однозначного понимания, как меняющаяся погода влияет на развитие инсульта. Однако есть данные, которые свидетельствуют о том, что количество инсультов увеличивается при понижении температуры, а не при ее повышении. Также инсульты чаще происходят при сильном ветре — возможно, из-за разницы в атмосферном давлении», — подчеркнула врач.
Тем не менее, независимо от погодных условий, Беляева рекомендует следовать стандартным мерам для предотвращения инсульта.
«Необходимо контролировать артериальное давление и принимать назначенные лекарства вовремя, регулярно проходить обследования организма, избегать вредных привычек, сократить уровень стресса и постепенно ввести в свою жизнь качественный отдых и легкую физическую активность, особенно на свежем воздухе, » — отметила эксперт.