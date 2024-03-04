Какая погода может привести к инсульту?

«Пока нет однозначного понимания, как меняющаяся погода влияет на развитие инсульта. Однако есть данные, которые свидетельствуют о том, что количество инсультов увеличивается при понижении температуры, а не при ее повышении. Также инсульты чаще происходят при сильном ветре — возможно, из-за разницы в атмосферном давлении», — подчеркнула врач.