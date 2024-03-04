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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Какая погода может привести к инсульту?

4 марта 2024, 16:21
Кажется, что ветер не имеет никакого отношения к инсульту. Но эксперт-врач рассказала, какая погода может способствовать возникновению этого заболевания.

Скоро зимние морозы сменятся теплой весенней погодой. Однако важно помнить о своем здоровье и быть более внимательными в этот период, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Есть предположение, что изменение температуры может привести к серьезным последствиям для физического состояния человека, включая инсульт. Эксперты, однако, не единодушны в отношении этого вопроса.

Доктор Мария Беляева, общий врач, объяснила, что данные о связи между погодой и инсультом являются противоречивыми в медицинском сообществе.

«Пока нет однозначного понимания, как меняющаяся погода влияет на развитие инсульта. Однако есть данные, которые свидетельствуют о том, что количество инсультов увеличивается при понижении температуры, а не при ее повышении. Также инсульты чаще происходят при сильном ветре — возможно, из-за разницы в атмосферном давлении», — подчеркнула врач.

Тем не менее, независимо от погодных условий, Беляева рекомендует следовать стандартным мерам для предотвращения инсульта.

«Необходимо контролировать артериальное давление и принимать назначенные лекарства вовремя, регулярно проходить обследования организма, избегать вредных привычек, сократить уровень стресса и постепенно ввести в свою жизнь качественный отдых и легкую физическую активность, особенно на свежем воздухе, » — отметила эксперт.

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